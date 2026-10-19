تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

إليكم موعد إطلاق هاتف Mate X8 القابل للطي من "هواوي"

Lebanon 24
19-10-2026 | 08:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إليكم موعد إطلاق هاتف Mate X8 القابل للطي من هواوي
إليكم موعد إطلاق هاتف Mate X8 القابل للطي من هواوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعد شركة هواوي، وفق تسريبات جديدة، لإطلاق هاتفها القابل للطي بتصميم الكتاب Huawei Mate X8 في الصين خلال الشهر المقبل، مع تحسينات متوقعة في الشاشة والكاميرات والبطارية، إلى جانب معالجات جديدة من سلسلة Kirin.

Huawei Mate X8.. شاشات أكبر وتصميم مألوف

Advertisement

بحسب المسرّب الصيني Bai Ze Guan Shan، كان من المقرر إطلاق الهاتف خلال تشرين الثاني، بالتزامن مع علامة تجارية فرعية جديدة يُشاع أن هواوي تعمل على تطويرها باسم Xingmang، لكن موعد الكشف عنها لا يزال غير واضح، وفق موقع "Gizmochina".

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، وأخرى داخلية قابلة للطي بقياس 8.15 بوصة. كما قد تطرح الشركة إصدارًا بشاشة تركز على حماية الخصوصية، لمنع الآخرين من الاطلاع على محتوى الهاتف في الأماكن العامة.

ومن المتوقع أن يحتفظ الجهاز بتصميم سلسلة Mate X، مع آلية طي تشبه الكتاب ووحدة كاميرات خلفية دائرية.

كاميرا بدقة 50 ميغابكسل

قد يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، بمستشعر SC595 وفتحة عدسة متغيرة وتقنية مرشحات الألوان RYYB.

وتشير التسريبات أيضًا إلى كاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميغابكسل، لتعزيز التصوير عن بُعد، فيما لم تكشف هواوي رسميًا عن المواصفات النهائية للكاميرات.

بطارية تتجاوز 6000 مللي أمبير ومعالجات جديدة

من المتوقع أن يضم Huawei Mate X8 بطارية بسعة تتجاوز 6000 مللي أمبير/ساعة، ما قد يحسن عمر الاستخدام، خصوصًا مع الشاشة الكبيرة وتشغيل تطبيقات متعددة.

أما الأداء، فقد يعتمد الهاتف على معالجي Kirin 9050 وKirin 9050 Pro، وفق المعلومات المتداولة، في إطار مواصلة هواوي تطوير معالجاتها الخاصة.

السعر وموعد الإطلاق

لم تعلن هواوي رسميًا عن سعر الهاتف أو موعد طرحه النهائي، لكن التوقعات تشير إلى استهدافه الفئة الفاخرة من الهواتف القابلة للطي.

وفي حال صحت التسريبات، سيقدم Mate X8 تحسينات في الشاشة والبطارية والتصوير والأداء، مع الحفاظ على التصميم المألوف للسلسلة.

مواضيع ذات صلة
هذا سعر هاتف "آيفون" القابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سر تأخر أبل في إطلاق هاتفها القابل للطي؟
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في استطلاع جديد.. هاتف سامسونغ القابل للطي يتفوق على "آيفون 18 برو ماكس"
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ثُلاثي الطي.. هواوي تكشف عن الجيل الثاني من هاتف Mate XT 2
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

شركة هواوي

الكشف عن

حسن عمر

التزام

هواوي

الصين

بيرة

شحات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:00 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:00 | 2026-10-19
Lebanon24
15:02 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24