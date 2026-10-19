إليكم موعد إطلاق هاتف Mate X8 القابل للطي من "هواوي"

تستعد ، وفق تسريبات جديدة، لإطلاق هاتفها القابل للطي بتصميم الكتاب Huawei Mate X8 في خلال الشهر المقبل، مع تحسينات متوقعة في الشاشة والكاميرات والبطارية، إلى جانب معالجات جديدة من سلسلة Kirin.

Huawei Mate X8.. شاشات أكبر وتصميم مألوف Advertisement

بحسب المسرّب الصيني Bai Ze Guan Shan، كان من المقرر إطلاق الهاتف خلال تشرين الثاني، بالتزامن مع علامة تجارية فرعية جديدة يُشاع أن تعمل على تطويرها باسم Xingmang، لكن موعد الكشف عنها لا يزال غير واضح، وفق موقع "Gizmochina".

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم شاشة خارجية بقياس 6.5 بوصة، وأخرى داخلية قابلة للطي بقياس 8.15 بوصة. كما قد تطرح الشركة إصدارًا بشاشة تركز على حماية الخصوصية، لمنع الآخرين من الاطلاع على محتوى الهاتف في الأماكن العامة.

ومن المتوقع أن يحتفظ الجهاز بتصميم سلسلة Mate X، مع آلية طي تشبه الكتاب ووحدة كاميرات خلفية دائرية.

كاميرا بدقة 50 ميغابكسل

قد يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، بمستشعر SC595 وفتحة عدسة متغيرة وتقنية مرشحات الألوان RYYB.

وتشير التسريبات أيضًا إلى كاميرا مقربة من نوع بيريسكوب بدقة 50 ميغابكسل، لتعزيز التصوير عن بُعد، فيما لم تكشف هواوي رسميًا عن المواصفات النهائية للكاميرات.

بطارية تتجاوز 6000 مللي أمبير ومعالجات جديدة

من المتوقع أن يضم Huawei Mate X8 بطارية بسعة تتجاوز 6000 مللي أمبير/ساعة، ما قد يحسن عمر الاستخدام، خصوصًا مع الشاشة الكبيرة وتشغيل تطبيقات متعددة.

أما الأداء، فقد يعتمد الهاتف على معالجي Kirin 9050 وKirin 9050 Pro، وفق المعلومات المتداولة، في إطار مواصلة هواوي تطوير معالجاتها الخاصة.

السعر وموعد الإطلاق

لم تعلن هواوي رسميًا عن سعر الهاتف أو موعد طرحه النهائي، لكن التوقعات تشير إلى استهدافه الفئة الفاخرة من الهواتف القابلة للطي.

وفي حال صحت التسريبات، سيقدم Mate X8 تحسينات في الشاشة والبطارية والتصوير والأداء، مع الحفاظ على التصميم المألوف للسلسلة.