مكالمة واحدة قد تكلّفك أموالك.. احذر هذا الفخ

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حذّرت جهات بريطانية مختصة بحماية المستهلك من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني باستخدام ، بعدما بات المحتالون قادرين على إنشاء متاجر وهمية واستنساخ الأصوات وإنتاج مقاطع فيديو مزيفة لخداع الضحايا وسرقة أموالهم وبياناتهم الشخصية.ووفقاً لتقرير نشرته شبكة " " ، يستخدم المحتالون مواقع تسوق تبدو احترافية وتعرض منتجات عالية الجودة، لكن المشترين قد لا يتسلمون طلباتهم أو يحصلون على سلع رخيصة تختلف عن المعروض.وتشمل أساليب الاحتيال الجديدة تقليد أصوات أفراد العائلة والأصدقاء لطلب تحويل أموال بحجة التعرض لحالة طارئة، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال العاطفي، عبر محادثات قد تستمر أسابيع أو أشهراً لكسب ثقة الضحايا.كما باتت رسائل الاحتيال الإلكترونية أكثر إقناعاً، إذ يمكن إنتاجها بلغة سليمة وخالية من الأخطاء، ما يجعل اكتشافها بالطرق التقليدية أكثر صعوبة.وأعلنت الجهات البريطانية المختصة إعداد قائمة مراقبة لأساليب الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسليط الضوء على التقنيات التي يستخدمها المجرمون.ولحماية الأموال والبيانات، ينصح الخبراء بالتحقق من هوية المتاجر والجهات التي تطلب تحويل الأموال، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية مع أشخاص مجهولين، فضلاً عن التأكد من صحة المكالمات والرسائل عبر وسائل اتصال موثوقة.وشددوا على ضرورة عدم الوثوق بأي طلب مالي لمجرد سماع صوت شخص معروف أو رؤيته في مكالمة فيديو، والحذر من الرسائل التي تضغط على المستخدم لاتخاذ قرار سريع قبل التحقق من صحتها.