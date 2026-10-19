تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

وضع توفير الطاقة في هاتفك.. 4 سلبيات قد لا تعرفها

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وضع توفير الطاقة في هاتفك.. 4 سلبيات قد لا تعرفها
وضع توفير الطاقة في هاتفك.. 4 سلبيات قد لا تعرفها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يساعد وضع توفير الطاقة في الهواتف الذكية على إطالة عمر البطارية، لكنه قد يؤثر على أداء الجهاز وتجربة الاستخدام عند تفعيله باستمرار، خصوصاً أن هذه الميزة تعتمد على تقليل استهلاك الطاقة عبر تقييد بعض الوظائف.

ومن أبرز عيوب استخدامه بصورة دائمة:

1. تراجع الأداء: يحدّ وضع توفير الطاقة من قدرة المعالج، ما قد يؤدي إلى بطء تشغيل التطبيقات والألعاب والتنقل بينها.
Advertisement

2. تأخر الإشعارات: قد يقيّد نشاط التطبيقات في الخلفية، الأمر الذي يؤخر وصول بعض الرسائل والتنبيهات والتحديثات.

3. انخفاض جودة العرض: قد يقلل سطوع الشاشة ومعدل تحديثها، ما يجعل الحركة والتمرير أقل سلاسة، خصوصاً في الهواتف ذات الشاشات المتطورة.

4. تقييد بعض الوظائف: قد يؤثر على المزامنة التلقائية وتحديث التطبيقات والخدمات التي تحتاج إلى العمل المستمر في الخلفية.

ولا يعني تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار أنه يضر البطارية مباشرة، لكنه قد يحرم المستخدم من الاستفادة الكاملة من إمكانات هاتفه.

ويُنصح باستخدام هذه الميزة عند انخفاض مستوى الشحن أو الحاجة إلى إطالة مدة عمل الجهاز، مع الانتباه إلى أن تأثيرها يختلف بحسب نوع الهاتف ونظام التشغيل.
مواضيع ذات صلة
تناول الجبن ليلاً.. فوائد وأضرار قد لا تعرفها
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الماء الدافئ والزنجبيل للقدمين.. فوائد قد لا تعرفها!
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الباكستاني محذرا: الآثار السلبية لاضطراب إمدادات الطاقة باتت واضحة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حذفت التطبيق من هاتفك؟ بياناتك قد لا تزال محفوظة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

✨ الخلف

العرض

نبيه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:00 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:00 | 2026-10-19
Lebanon24
15:02 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24