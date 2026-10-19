وضع توفير الطاقة في هاتفك.. 4 سلبيات قد لا تعرفها

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يساعد وضع توفير الطاقة في الهواتف الذكية على إطالة عمر البطارية، لكنه قد يؤثر على أداء الجهاز وتجربة الاستخدام عند تفعيله باستمرار، خصوصاً أن هذه الميزة تعتمد على تقليل استهلاك الطاقة عبر تقييد بعض الوظائف.ومن أبرز عيوب استخدامه بصورة دائمة:1. تراجع الأداء: يحدّ وضع توفير الطاقة من قدرة المعالج، ما قد يؤدي إلى بطء تشغيل التطبيقات والألعاب والتنقل بينها.2. تأخر الإشعارات: قد يقيّد نشاط التطبيقات في الخلفية، الأمر الذي يؤخر وصول بعض الرسائل والتنبيهات والتحديثات.3. انخفاض جودة : قد يقلل سطوع الشاشة ومعدل تحديثها، ما يجعل الحركة والتمرير أقل سلاسة، خصوصاً في الهواتف ذات الشاشات المتطورة.4. تقييد بعض الوظائف: قد يؤثر على المزامنة التلقائية وتحديث التطبيقات والخدمات التي تحتاج إلى العمل المستمر في الخلفية.ولا يعني تشغيل وضع توفير الطاقة باستمرار أنه يضر البطارية مباشرة، لكنه قد يحرم المستخدم من الاستفادة الكاملة من إمكانات هاتفه.ويُنصح باستخدام هذه الميزة عند انخفاض مستوى الشحن أو الحاجة إلى إطالة مدة عمل الجهاز، مع الانتباه إلى أن تأثيرها يختلف بحسب نوع الهاتف ونظام التشغيل.