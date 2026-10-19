تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

محادثاتك قد تكون مسجّلة.. خلل في نظارات "ميتا" يثير القلق

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
محادثاتك قد تكون مسجّلة.. خلل في نظارات ميتا يثير القلق
محادثاتك قد تكون مسجّلة.. خلل في نظارات ميتا يثير القلق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت نظارات "ميتا" الذكية مخاوف جديدة بشأن الخصوصية، بعد تسليط الضوء على إمكانية تسجيل المحادثات المحيطة بالمستخدم من دون تنبيه صوتي واضح للأشخاص الموجودين بالقرب منه.

وتتيح النظارات المزودة بكاميرات وميكروفونات التقاط الصور وتصوير الفيديو والتفاعل مع المساعد الذكي عبر الأوامر الصوتية، ما يثير تساؤلات بشأن مدى معرفة الآخرين بعمليات التسجيل.
Advertisement

وتتمحور المخاوف حول غياب تنبيه صوتي إلزامي يعلن بدء التسجيل، إذ تعتمد بعض وظائف النظارات على مؤشرات ضوئية قد لا يلاحظها الأشخاص المحيطون بالمستخدم، خصوصاً في الأماكن العامة والمزدحمة.

ويرى منتقدون أن هذه التقنيات قد تسمح بالتقاط محادثات خاصة من دون موافقة أصحابها، فيما تبرز تساؤلات إضافية بشأن كيفية التعامل مع البيانات الصوتية وحمايتها.

وتعيد هذه القضية النقاش حول ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، بما يضمن استفادة المستخدمين من التقنيات الحديثة من دون المساس بخصوصية الآخرين.
مواضيع ذات صلة
"ميتا" تعمل على تطوير نظام يمنع نظاراتها الذكية من التصوير
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسوية "ميتا".. القلق القانوني يتسلل إلى منصات التواصل
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الانتقادات... نظارات "ميتا" الذكية تحقق قفزة هائلة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: السفن المستهدفة بالعقوبات المتصلة بإيران مسجلة في أكثر من 12 دولة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الأوامر الصوتية

النقاش

كاني

دمين

نبيه

جودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-10-20
Lebanon24
02:00 | 2026-10-20
Lebanon24
01:00 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
15:02 | 2026-10-19
Lebanon24
14:00 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24