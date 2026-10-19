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سامسونغ تطلق هاتفاً اقتصادياً جديداً.. كم يبلغ سعره؟

Lebanon 24
19-10-2026 | 23:00
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سامسونغ تطلق هاتفاً اقتصادياً جديداً.. كم يبلغ سعره؟
سامسونغ تطلق هاتفاً اقتصادياً جديداً.. كم يبلغ سعره؟ photos 0
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أعلنت شركة "سامسونغ" إطلاق هاتفها الجديد "galaxy F70" في السوق الهندية، ضمن الفئة المتوسطة، بمواصفات مشابهة لهاتف "Galaxy A17"، وسعر يبدأ من نحو 210 دولارات.
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ويأتي الهاتف بشاشة "Super AMOLED" بقياس 6.7 بوصة، بدقة "+FHD" ومعدل تحديث 90 هرتز، مع طبقة حماية من زجاج "Gorilla Glass Victus".

ويضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تدعم التثبيت البصري، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 5 ميغابكسل وأخرى للتصوير القريب بدقة 2 ميغابكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 13 ميغابكسل.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع مقاومة للغبار ورذاذ الماء وفق معيار "IP54".

ويتوافر الهاتف باللونين الأسود والبنفسجي، وبنسختين: الأولى بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت ومساحة تخزين 128 غيغابايت بسعر 210 دولارات، والثانية بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت ومساحة تخزين مماثلة بسعر 242 دولاراً.

ومن المقرر بدء بيع الهاتف في الهند في 20 تشرين الأول 2026، فيما لم تؤكد الشركة بعد إصدار نظام التشغيل الذي سيعمل به الجهاز عند طرحه.
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