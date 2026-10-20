صور جديدة تكشف تصميم هواتف "Galaxy S27" من سامسونغ

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وبحسب تقرير نشره موقع "GSMArena" في 19 تشرين الأول، نشر المسرّب المعروف باسم Ice Universe صوراً لأغطية هواتف "Galaxy S27" و"Galaxy S27+" و"Galaxy S27 Pro" و"Galaxy S27 Ultra".وتُظهر الصور أن نسختي "Pro" و"Ultra" ستأتيان، وفق التسريبات، بفتحة مستطيلة كبيرة للكاميرات الخلفية تمتد على معظم عرض الهاتف، فيما يُتوقع أن تحتفظ نسختا "S27" و"S27+" بترتيب الكاميرات العمودي المنفصل، على غرار الجيل السابق.وعلى صعيد الكاميرات، تشير المعلومات المتداولة إلى أن نسختي "Pro" و"Ultra" ستضمان كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل، يُرجّح أن تعتمد مستشعر "ISOCELL HP6" من سامسونغ، إلى جانب كاميرا واسعة جداً بدقة 50 ميغابيكسل.أما "Galaxy S27 Ultra"، فمن المتوقع أن يحتفظ بكاميرا التقريب البصري بدقة 50 ميغابيكسل مع تقريب بصري بمعدل 5 مرات، كما في "S26 Ultra"، في حين قد تأتي نسخة "Pro" بكاميرا تقريب بدقة 12 ميغابيكسل وتقريب بصري بمعدل 3 مرات.ومن المنتظر أن تكشف سامسونغ عن سلسلة "Galaxy S27" خلال الربع الأول من عام 2027، بين منتصف كانون الثاني وأواخر شباط، وفق التوقعات الحالية.