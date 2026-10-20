"ديب سيك" تخفض كلفة الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة "ديب سيك" إطلاق أداة مفتوحة المصدر تحمل اسم "DeepInfer"، تهدف إلى خفض تكاليف تشغيل نماذج وتسريع أدائها، مع تقليل استهلاك موارد الحوسبة والطاقة.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تتيح الأداة للشركات ومزودي الخدمات السحابية الاستفادة من تقنيات تستخدمها "ديب سيك" لتحسين كفاءة تشغيل نماذجها، بعدما كانت مثل هذه الأساليب تُعد من الأسرار التقنية التي تحتفظ بها شركات الذكاء الاصطناعي.وتعتمد الأداة على تقنيات من بينها توزيع عمليات المعالجة على أجهزة متعددة، ما يساعد على زيادة سرعة الاستجابة وتحسين الاستفادة من قدرات المعالجات.وأوضحت الشركة أن "DeepInfer" تدعم حالياً نموذج "DeepSeek V4.1-Flash"، على أن يتوسع دعمها ليشمل نماذج أخرى مستقبلاً.ومن شأن خفض تكاليف التشغيل أن يساعد الشركات على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بأسعار أقل، ويتيح استخدامها على نطاق أوسع.