مقاوم للماء والغبار.. موتورولا تطلق أحد أفضل هواتفها قريبا

Advertisement

تُطلق قريبا Moto G47 Power الجديد الذي طوّرته ليكون من بين أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.وحصل الهاتف تبعا لأحدث التسريبات على هيكل شديد المتانة مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64.وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (720/1640) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، كثافتها 264 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 1050 nits، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass 7i.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وزوّد بمنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC.وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة، عدستها الأساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وفيها عدسة macro بدقة 2 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 .وزوّدته موتورولا أيضا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)