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تكنولوجيا وعلوم

هاتف هواوي الجديد القابل للطي.. هذه أبرز مواصفاته

Lebanon 24
21-10-2026 | 04:32
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هاتف هواوي الجديد القابل للطي.. هذه أبرز مواصفاته
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روجت شركة هواوي لهاتفها الجديد Mate X8 الذي صمم ليكون من بين أكثر الهواتف تميزا في أسواق الهواتف الذكية القابلة للطي.
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وحصل الهاتف تبعا للتسريبات على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبوليمير الشديد المتانة، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP58/IP59،

وأتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO OLED بمقاس 8.15 بوصة، دقة عرضها (2210/2416) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومدعومة بتقنية HDR Vivid، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (1080/2444) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، سطوعها يصل إلى 3000 nits.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 7.0، ومعالج Kirin 9050 Pro، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته هواوي أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا. (روسيا اليوم)
 
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