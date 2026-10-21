هاتف هواوي الجديد القابل للطي.. هذه أبرز مواصفاته

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روجت لهاتفها الجديد Mate X8 الذي صمم ليكون من بين أكثر الهواتف تميزا في أسواق الهواتف الذكية القابلة للطي.وحصل الهاتف تبعا للتسريبات على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبوليمير الشديد المتانة، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP58/IP59،وأتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO OLED بمقاس 8.15 بوصة، دقة عرضها (2210/2416) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومدعومة بتقنية HDR Vivid، أما شاشته الخارجية فجاءت بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (1080/2444) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، سطوعها يصل إلى 3000 nits.ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 7.0، ومعالج Kirin 9050 Pro، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وجاءت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.ودعمته أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا. (روسيا اليوم)