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تكنولوجيا وعلوم

لماذا يصبح صوت الهاتف أضعف مع الوقت؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 09:10
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تلاحظ أن صوت هاتفك لم يعد بالقوة التي اعتدت عليها، فتضغط على زر رفع الصوت إلى الحد الأقصى، لكن النتيجة لا تتغير كثيرًا؛ وعند مشاهدة مقطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى، يبدو الصوت مكتومًا أو أقل وضوحًا؛ ما يدفعك إلى الاعتقاد بأن مكبر الصوت بدأ يتلف ويحتاج إلى الاستبدال. 
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لكن هذا الاحتمال ليس الوحيد، إذ قد يرتبط انخفاض صوت الهاتف بتراكم الغبار في فتحات السماعة، أو إعدادات الصوت، أو اتصال الجهاز بملحقات خارجية، أو حتى بعض المشكلات البرمجية. 

لذلك، فإن تحديد السبب قبل اللجوء إلى الصيانة قد يوفر الوقت والمال، ويجنب المستخدم استبدال مكونات لا تعاني عطلًا فعليًا.
 
تراكم الغبار
تُعد الأتربة والوبر من العوامل التي قد تؤثر في وضوح الصوت مع مرور الوقت، خصوصًا عند استخدام الهاتف يوميًا في الجيوب والحقائب أو في البيئات التي تحتوي على الغبار.

وقد يؤدي تراكم الأوساخ على شبكة مكبر الصوت إلى إعاقة خروج الصوت، فيبدو منخفضًا أو مكتومًا، رغم أن المكونات الداخلية لا تزال تعمل.

في هذه الحالة ينبغي تنظيف الفتحات الخارجية بلطف باستخدام فرشاة صغيرة ناعمة وجافة، مع تجنب إدخال الإبر والأجسام الحادة أو سكب السوائل داخلها، إذ قد تتسبب هذه الأساليب في إتلاف الشبكة أو المكونات الداخلية.
 
إعدادات الصوت 
لا تعتمد تجربة الاستماع على مكبر الصوت وحده، بل تتأثر أيضًا بإعدادات النظام والتطبيق المستخدم.

فقد يكون مستوى صوت الوسائط منخفضًا، بينما يكون صوت الرنين أو المكالمات مرتفعًا؛ لأن الهاتف يفصل بين مستويات الصوت المختلفة.

كذلك، قد تؤثر إعدادات موازنة الصوت أو ميزات تسهيل الاستخدام في توزيع الصوت بين القناتين اليمنى واليسرى، بحسب الجهاز.

ويمكن للمستخدم مراجعة إعدادات الصوت والتأكد من ضبط مستوى الوسائط، ثم تجربة أكثر من تطبيق لمعرفة ما إذا كانت المشكلة عامة أم مقتصرة على خدمة معينة.
 
اتصال البلوتوث 
قد يبدو صوت الهاتف ضعيفًا؛ لأن الصوت يُوجَّه إلى سماعة لاسلكية أو جهاز آخر متصل عبر البلوتوث، بدلًا من مكبر الصوت المدمج. 

وإذا استمرت المشكلة، يمكن فصل أجهزة البلوتوث مؤقتًا وتشغيل مقطع صوتي جديد.

كما يُنصح بفحص إعدادات إخراج الصوت أثناء المكالمات ومقاطع الفيديو، خصوصًا عند استخدام سماعات لاسلكية بصورة متكررة.
 
الأعطال البرمجية
في بعض الحالات، يظهر انخفاض الصوت بعد تحديث النظام أو تثبيت تطبيق جديد، وقد يرتبط ذلك بخلل برمجي أو إعداد تغيّر دون انتباه المستخدم.

ويمكن تجربة إعادة تشغيل الهاتف، وتحديث النظام والتطبيقات إلى الإصدارات المستقرة المتاحة، ثم مقارنة الصوت قبل الخطوات وبعدها.

وإذا اقتصر الانخفاض على تطبيق واحد، فمن المفيد مراجعة إعداداته أو إعادة تثبيته عند الحاجة. مع العلم أنه لا يعني ظهور المشكلة بعد تحديث مباشرة أن التحديث هو سببها المؤكد، حيث قد تتزامن معها عوامل أخرى. (إرم نيوز) 
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إعادة تشغيل

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