تطبيق "ميوز" يدخل سباق الذكاء الاصطناعي





هذا ما يسلط الضوء على ميوز "Muse"، المساعد الذكي الذي تطوره ، بعدما تجاوزت تنزيلاته 10.4 مليون عملية وفق تقديرات نقلتها تقارير مالية وتقنية في تشرين الأول 2026.

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ويعكس هذا الرقم اهتمامًا متزايدًا بالمساعدات الذكية التي تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام ومساعدة المستخدمين في تنظيم أعمالهم الرقمية؛ ولكن عدد التنزيلات، رغم أهميته، لا يكفي وحده للحكم على نجاح التطبيق على المدى . تخيّل أن ينجح تطبيق ذكاء اصطناعي جديد في جذب ملايين المستخدمين خلال أسابيع قليلة من إطلاقه، في سوق تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على تقديم مساعد رقمي قادر على إنجاز المهام اليومية.هذا ما يسلط الضوء على ميوز "Muse"، المساعد الذكي الذي تطوره ، بعدما تجاوزت تنزيلاته 10.4 مليون عملية وفق تقديرات نقلتها تقارير مالية وتقنية في تشرين الأول 2026.ويعكس هذا الرقم اهتمامًا متزايدًا بالمساعدات الذكية التي تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام ومساعدة المستخدمين في تنظيم أعمالهم الرقمية؛ ولكن عدد التنزيلات، رغم أهميته، لا يكفي وحده للحكم على نجاح التطبيق على المدى .

وأفادت تقارير نُشرت في 16 تشرين الأول 2026 بأن ميوز تجاوز 10.4 مليون تنزيل منذ إطلاقه في أيلول الماضي.



وفي تقرير منفصل نُشر في 20 تشرين الأول، أشارت بيانات شركة سينسور تاور إلى أن التطبيق سجل نحو 10.2 مليون تنزيل داخل خلال أول 40 يومًا، فيما بلغ إجمالي تنزيلاته عالميًا نحو 10.9 مليون.



وتختلف هذه الأرقام باختلاف الجهة التي جمعتها ومنهجية القياس المستخدمة، كما أنها تقديرات مستقلة وليست أرقامًا رسمية أعلنتها ميتا.



وتشير التقارير إلى أن التطبيق متاح حاليًا في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند مقارنته بمنافسين متاحين في أسواق أوسع.