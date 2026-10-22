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متفرقات

عند انقطاع الإنترنت والاتصالات.. هل يعود الراديو إلى الواجهة؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 23:00
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عند انقطاع الإنترنت والاتصالات.. هل يعود الراديو إلى الواجهة؟
عند انقطاع الإنترنت والاتصالات.. هل يعود الراديو إلى الواجهة؟ photos 0
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يستعيد جهاز الراديو أهميته بوصفه وسيلة للحصول على المعلومات خلال الكوارث وحالات الطوارئ، خصوصاً عندما تتعطل شبكات الاتصالات أو تنقطع الكهرباء، رغم الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
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ويتميّز الراديو بقدرته على استقبال البث عبر موجات "AM" و"FM" من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، ما يتيح متابعة الأخبار والتحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، شرط استمرار عمل محطات البث.

وبرزت أهمية هذه الوسيلة خلال إعصار "هيلين" الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2024، إذ ساعدت محطات إذاعية محلية سكان المناطق المتضررة في ولاية كارولاينا الشمالية على متابعة التطورات وطلب المساعدة، بعدما تضررت البنية التحتية وشبكات الاتصالات.

وتتوفر أجهزة راديو مخصصة للطوارئ تعمل بالبطاريات أو الطاقة الشمسية أو الشحن اليدوي، فيما تتيح بعض الطرازات شحن الهواتف المحمولة. كما تدعم أجهزة معينة أنظمة إنذار مبكر للأحوال الجوية، بحسب الخدمات المتاحة في كل بلد.

وفي المقابل، تبقى تطبيقات الراديو عبر الإنترنت مرتبطة بتوافر الشبكة، وقد يتأخر بثها مقارنة بالموجات الإذاعية التقليدية.

ورغم أن الراديو لا يشكّل بديلاً كاملاً من الهواتف والإنترنت، فإنه يبقى وسيلة احتياطية مهمة للحصول على المعلومات في الظروف الاستثنائية، ولا سيما عند انقطاع وسائل الاتصال الحديثة.
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