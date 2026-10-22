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تكنولوجيا وعلوم

آيفون فاخر مرصّع بالألماس والذهب...ماذا عن سعره؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 02:00
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آيفون فاخر مرصّع بالألماس والذهب...ماذا عن سعره؟
آيفون فاخر مرصّع بالألماس والذهب...ماذا عن سعره؟ photos 0
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أعلنت شركة كافيار المتخصصة في تعديل الأجهزة الإلكترونية الفاخرة، عن مجموعة جديدة تحمل اسم World Treasures، تعتمد على هاتف "أبل" القابل للطي آيفون ديو، مع استبدال هيكله الخارجي التقليدي بمواد ثمينة تشمل الذهب عيار 18 قيراطًا والبلاتين والألماس الطبيعي والمينا المستخدمة في صناعة المجوهرات.
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وتضم المجموعة أربعة طرازات بتصميمات مستوحاة من تقاليد فنية وثقافية مختلفة، فيما يصل سعر أغلى إصدار إلى 90,290 دولارًا. وعلى الرغم من التعديلات الفاخرة التي تطال المظهر الخارجي، فإن المواصفات الداخلية ومكونات الهاتف الأساسية تظل كما هي دون تغيير.

Dali.. أغلى إصدار بسعر 90,290 دولارًا
يتصدر إصدار Dali المجموعة بسعر يبلغ 90,290 دولارًا، ويتميز بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا، تتخلله خطوط انسيابية غير متماثلة تستلهم أعمال الفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business".

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وتتداخل طبقات من المينا البنفسجية المستخدمة في صناعة المجوهرات بين الأجزاء الذهبية، فيما أعادت الشركة تصميم شعار "أبل" الموجود على ظهر الهاتف باستخدام 36 ماسة طبيعية.

ويجمع التصميم بين الذهب والأحجار الكريمة والتفاصيل الفنية غير التقليدية، ليقدم الهاتف بوصفه قطعة فاخرة تجمع بين التكنولوجيا والمجوهرات.

Jingtai Blue.. تصميم مستوحى من الفنون الصينية بسعر 80,290 دولارًا
يأتي إصدار Jingtai Blue بسعر 80,290 دولارًا، ويعتمد على إطار من الذهب عيار 18 قيراطًا يحيط بتصميم نباتي مزخرف.

أما اللوحة الخلفية، فتستخدم مينا متعددة الألوان على خلفية زرقاء، في تصميم يستلهم تقنية المينا الصينية التقليدية المعروفة باسم "جينغتاي لان" (Jingtai Lan)، التي تطورت خلال عهد أسرة مينغ.

ويتميز هذا الإصدار بطابعه الفني الذي يستعيد أساليب الزخرفة الصينية التقليدية، مع توظيف الذهب والمينا الملونة في تصميم الهيكل الخارجي للهاتف.

Qasr Al Noor.. البلاتين والزخارف العربية بسعر 73 ألف دولار
يبلغ سعر إصدار Qasr Al Noor نحو 73 ألف دولار، وهو الطراز الوحيد في المجموعة الذي يعتمد على هيكل مصنوع من البلاتين بدرجة نقاء 950 بدلًا من الذهب.

ويتميز سطحه بزخارف أرابيسك متناظرة نُفذت بدقة على المعدن، واستُلهمت من العمارة التقليدية للقصور في الشرق الأوسط.

ويقدم التصميم مزيجًا من المعادن النفيسة والزخارف الهندسية، مع التركيز على التفاصيل المستوحاة من الفنون المعمارية الإقليمية.

Omkara.. الذهب والألماس ورمز أوم بسعر 73 ألف دولار
يتوفر إصدار Omkara بالسعر نفسه، البالغ 73 ألف دولار، ويأتي بهيكل من الذهب عيار 18 قيراطًا، يتوسطه رمز «أوم» المرتبط بالتقاليد الروحية الهندية.

ويتضمن التصميم ميدالية مركزية من المينا الحمراء تحيط بها 36 ماسة، إلى جانب نقوش بارزة لزهور اللوتس محفورة في الأجزاء الذهبية المحيطة بها.

ويستند هذا الإصدار إلى عناصر فنية ورمزية مستوحاة من الثقافة الهندية، مع توظيف الذهب والألماس في إبراز تفاصيل التصميم.

إنتاج محدود وصناديق فاخرة لحفظ الهاتف
نظرًا إلى استخدام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، فضلًا عن أعمال التشطيب اليدوي اللازمة لتنفيذ الزخارف وتركيب الألماس، قررت كافيار حصر الإنتاج في أعداد محدودة للغاية.

وتخطط الشركة لإنتاج سبع وحدات فقط من كل من إصدارات Dali وOmkara وQasr Al Noor، بينما سيُطرح إصدار Jingtai Blue في ثماني وحدات فقط.

ويُسلَّم كل هاتف داخل صندوق عرض مصنوع من الخشب والجلد، يوضع بدوره داخل حافظة خارجية قابلة للقفل ومطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا.

وتأتي هذه المجموعة ضمن توجه كافيار نحو تحويل الهواتف الذكية الرائدة إلى منتجات فائقة الفخامة، تعتمد قيمتها بدرجة كبيرة على المواد المستخدمة والتصميم والحرفية اليدوية، بدلًا من إجراء تغييرات على الأداء أو المواصفات التقنية.

وكانت الشركة قد أطلقت مؤخرًا إصدارات Black Edition فائقة الفخامة من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone Duo من دون كاميرات، إلى جانب مجموعة متميزة من هواتف iPhone 18 Pro تستخدم الذهب عيار 24 قيراطًا والتيتانيوم وألياف الكربون.
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