"وولمارت" تستعد لعصر التسوّق بالذكاء الاصطناعي

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تتبنّى شركة «وولمارت» مفهوم التجارة القائمة على وكلاء ، مع إطلاق بوابة خاصة لإدارة المعاملات، إلى جانب ميزات جديدة تستهدف العملاء الذين يستخدمون هذه الوكلاء في التسوّق، وفق ما أعلنته الشركة.وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من بدء منافستها الكبرى «أمازون» حظر وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء عمليات الشراء نيابةً عن المتسوّقين عبر الإنترنت.ويُميّز انفتاح «وولمارت» على هذه التكنولوجيا نهجها عن عدد من شركات التجارة الإلكترونية الأخرى، بما فيها «أمازون»، فضلاً عن مواقع السفر والحجوزات التي بدأت تمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى مواقعها، في ظل تزايد استخدام المستهلكين لهذه الأدوات.في المقابل، كانت «وولمارت» قد أعلنت سابقاً عن شراكة مع «Muse»، وهو أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لشركة «ميتا»، كما تتيح التكامل مع تطبيقات ذكاء اصطناعي شائعة، من بينها «ChatGPT» و«Gemini».وتوسّع الشركة الآن جهودها عبر تطوير تقنيات جديدة استعداداً لمرحلة يصبح فيها استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي أمراً شائعاً، وفق ما قاله رئيس «وولمارت» التنفيذي، جون فورنر، خلال مشاركته في قمة «Masters of Scale» في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء.وستدعم هذه التقنيات عمليات التسوّق التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر «وولمارت» ومتاجر المستودعات التابعة للشركة، «Sam's Club».بوابة جديدة تتيح للوكلاء البحث والشراءوتبدأ هذه الخطوة بإطلاق «Walmart Agent Gateway»، وهي بوابة تعتمد على خادم جديد يستخدم سياق النموذج (MCP)، وتتيح للوكلاء المعتمدين الاتصال بأنظمة «وولمارت».ويُذكر أن بروتوكول MCP، الذي طوّرته شركة «Anthropic» في الأصل، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالاتصال بمصادر بيانات خارجية وأدوات وأنظمة عمل مختلفة. وفي حالة «وولمارت»، يتيح هذا للوكلاء البحث في مخزون الشركة المتاح عبر الإنترنت وإجراء عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين.وتقول الشركة إن البوابة ستتيح للعملاء شراء علاماتهم التجارية أو منتجاتهم المعتادة من دون الحاجة إلى مشاركة معلوماتهم الشخصية أو سجل مشترياتهم مباشرةً مع وكيل الذكاء الاصطناعي.كما طوّرت «وولمارت» تقنيات تميّز المشتريات التي ينفذها الوكيل عن تلك التي يجريها العميل بنفسه، بما يمنح المتسوّقين قدرة أكبر على صلاحيات الوكلاء والعمليات التي يُسمح لهم بتنفيذها.ملفات خاصة للتحكم بالمشتريات وحدود الإنفاقواعتباراً من الشهر المقبل، ستبدأ الشركة بطرح ميزة «Agent Profiles»، التي تتيح للعملاء تخصيص ملف مستقل لكل وكيل ذكاء اصطناعي يستخدمونه، وربطه بحسابهم على «وولمارت»، بما يسمح لهم بمراجعة مشتريات الوكيل بصورة منفصلة عن مشترياتهم الشخصية.كذلك، سيتمكن العملاء من تحديد آلية الموافقة على المشتريات، سواء عبر اشتراط الموافقة على كل معاملة على حدة، أو السماح للوكيل بإتمام المعاملات ضمن سقف إنفاق يحدّده المستخدم مسبقاً.وتشبّه الشركة هذه الضوابط بإضافة شخص إلى بطاقة ائتمان بصفته مستخدماً مخوّلاً، إذ يمكن تمييز معاملاته وتحديد سقف للإنفاق المسموح به.وستُنشأ ملفات الوكلاء عند استخدام أي وكيل للمرة الأولى في التسوّق عبر بوابة «وولمارت». وللبدء، يتعيّن على العميل منح الوكيل الإذن وربط ملفه بحسابه، ثم تحديد الصلاحيات أو سقف الإنفاق.ويمكن للمستخدم أيضاً حذف ملف أي وكيل في أي وقت. وتؤكد الشركة أن هذه الميزة متاحة لجميع أصحاب حسابات «وولمارت»، من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة «Walmart+».قواعد جديدة لحماية المستهلكينوبالتوازي مع هذه التقنيات، تضع «وولمارت» شروطاً خاصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تحدّد كيفية عملهم والصلاحيات الممنوحة لهم لإجراء المعاملات عبر موقعها.ومن أبرز هذه الشروط أن سياسة الإرجاع المعتمدة لدى الشركة ستظل سارية، حتى عندما لا يتصرف الوكيل بالطريقة التي قصدها المستخدم.وقد يشجّع هذا الشرط المستهلكين المترددين على تجربة التسوّق بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ يوفّر لهم ضمانة بأنهم لن يُتركوا عالقين مع منتجات لا يريدونها نتيجة تصرّف غير صحيح من الوكيل.وتؤكد «وولمارت» أيضاً أن الوكلاء لن يُسمح لهم بتنفيذ إجراءات تتجاوز ما يقصده المتسوّق، أو الوصول إلى بيانات الدفع الخاصة بالعملاء، كما سيقتصر وصولهم إلى المعلومات على ما يحتاجون إليه لإنجاز المهمة المطلوبة.أما الوكلاء الذين لا يلتزمون بهذه الشروط، فسيُمنعون من الوصول إلى موقع الشركة.وتعكس هذه الخطوة توجهاً متبايناً بين شركات التجارة الإلكترونية في التعامل مع الانتشار المتزايد لوكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ تختار «وولمارت» تهيئة أنظمتها لاستقبالهم، مع وضع ضوابط تهدف إلى حماية المستهلكين ومنحهم سيطرة أكبر على عمليات الشراء التي تُنفّذ نيابةً عنهم.