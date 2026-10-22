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تكنولوجيا وعلوم

أكثر من 100 شركة تنضم إلى برنامج "سبيس إكس" للذكاء الفائق

Lebanon 24
22-10-2026 | 16:00
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أكثر من 100 شركة تنضم إلى برنامج سبيس إكس للذكاء الفائق
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أعلنت شركة "سبيس إكس" أن أكثر من 130 شركة حصلت على حق الوصول المبكر إلى شبكة شركاء الذكاء الفائق، بما في ذلك شركات تقنية مثل سنوفليك وداتابريكس، بالإضافة إلى شركات استشارية مثل "باين آند كو"، و"بوز ألين هاملتون"، كجزء من برنامج شراكة جديد لنشر أنظمة "غروك" للذكاء الاصطناعي وتحسينها.
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وتتعاون "سبيس إكس" مع أبولو غلوبال مانجمنت، وإنفيديا، وعشرات الشركات الأخرى في برنامج الشراكة الجديد في إطار مساعيها لتعزيز تبني الشركات لحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها. 

وفاجأت مجموعة "سبيس إكس"، التابعة لإيلون ماسك، والتي تعمل في مجالات الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وول ستريت، هذا الأسبوع، بإعلانها عن تحقيق أرباح في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها خلال الربع الأخير، علماً بأنها كانت تُعد متأخرة كثيراً عن منافسيها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

ويُعزى هذا النجاح، إلى صفقات الحوسبة التي أبرمتها "سبيس إكس" لمراكز بياناتها في ممفيس.

وأوضحت الشركة أن عدد مستخدمي "غروك بوت" المدفوعين أسبوعيًا تضاعف إلى أكثر من 800 ألف مستخدم في أكتوبر الجاري، وقالت جوين شوتويل، رئيسة شركة SpaceX، إن الشركات تستخدم "غروك بوت"  بشكل متزايد كعامل مضاعف للقوة في مجالات المبيعات، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات والهندسة.
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