Canva تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بنموذج جديد قد يُغيّر قواعد توليد الصور!

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أطلقت منصة التصميم Canva أول نموذج لتوليد الصور، والذي أطلق عليه اسم Canva Craft، والذي طوّره فريق البحث التابع لها للتنافس مع نماذج من نفس الفئة من Google وOpenAI وByteDance وMeta.وأوضحت الشركة أن نموذجها يعمل على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يفسر النموذج توجيهات المستخدمين ويضع خطة تتضمن تفاصيل مثل العلاقات المكانية بين العناصر، والحجم النسبي، والتسلسل الهرمي البصري، ومعلومات لتوليد النصوص. أما في المرحلة الثانية، فيولد النموذج صورة بدقة تصل إلى 2K وبنسب عرض إلى ارتفاع مختلفة تصل إلى 30 نسبة، لتناسب مختلف المنصات.وأوضحت شركة Canva أن هذا النهج يسمح لها بإنشاء صور بتفاصيل دقيقة للأشياء ونصوص واضحة. إضافةً إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من إجراء تعديلات دقيقة دون تغيير أجزاء أخرى من الصورة.وأشارت الشركة إلى أنها بدلاً من استخدام الصور الفوتوغرافية، استخدمت التصاميم لتدريب هذا النموذج باستخدام قوالب مصممة بشريًا من مكتبة Canva، بما في ذلك الملصقات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والرسوم البيانية والقوائم والتخطيطات الغنية بالطباعة.هذا يعني أنه يمكن تحويل الصور المُنشأة باستخدام Canva Craft إلى تصاميم متعددة الطبقات باستخدام Canva Magic، أداة تحويل الصور إلى تصاميم التابعة للشركة. في العام الماضي، أطلقت المنصة نموذجها الخاص الذي يفهم التصاميم والطبقات .واستخدمت منصة Canva العديد من نماذج الصور لإنشاء الصور، لذا من المرجح أن تُسهم النماذج الجديدة في خفض تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركة. وأضافت الشركة أن النموذج الجديد، إلى جانب خفض التكاليف، يُتيح للمنصة تحسين جودة الصور وسرعتها.في عام 2024، استحوذت شركة Canva على منصة توليد الوسائط .إيه آي . وقالت إن الباحثين من ليوناردو ساهموا في نموذج الصور الجديد.كما أعلنت شركة Canva أنها تعمل على تطوير نسختين فعالتين من حيث التكلفة من النموذج، تسمى Craftfast و Craft-ultrafast، وسيتم إصدارهما قريبًا.كانت الشركة تسير الصحيح لتحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار العام الماضي . ومع ذلك، فقد خفضت توقعاتها للنمو لعام 2026 ، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية بشكل حاد من 42 مليار دولار إلى 35 مليار دولار ، وفقًا لمحللين خارجيين.