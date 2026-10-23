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تكنولوجيا وعلوم

من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.. Honor تُعلن عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
23-10-2026 | 01:00
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من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.. Honor تُعلن عن هاتفها الجديد
من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.. Honor تُعلن عن هاتفها الجديد photos 0
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أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد المجهّز بكاميرات ومواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.

وحصل هاتف Honor Win2 RT على كاميرا أساسية بدقة (200+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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هيكله صنع من اجود المواد، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (163/78.8.5) ملم، وزنه 238 غ.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.89 بوصة، دقة عرضها (1440/3104) بيكسل، ترددها 185 هيرتز، سطوعها يصل إلى 10000 nits، كثافتها 497 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات MagicOS 11، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.(روسيا اليوم)



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