من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.. Honor تُعلن عن هاتفها الجديد

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أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد المجهّز بكاميرات ومواصفات تجعله من بين أقوى المنافسين لهواتف غالاكسي وآيفون.وحصل هاتف Honor Win2 RT على كاميرا أساسية بدقة (200+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .هيكله صنع من اجود المواد، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (163/78.8.5) ملم، وزنه 238 غ.وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.89 بوصة، دقة عرضها (1440/3104) بيكسل، ترددها 185 هيرتز، سطوعها يصل إلى 10000 nits، كثافتها 497 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات MagicOS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.(روسيا اليوم)