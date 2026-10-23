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تكنولوجيا وعلوم

سماعات جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:00
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سماعات جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها
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طرحت شركة Oppo سماعات Enco X4 اللاسلكية الصغيرة في الأسواق العالمية بالتزامن مع إطلاق هواتفها الجديدة من سلسلة Find X10.
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وتتميز علبة شحن السماعات الصغيرة بتصميم أنيق وعصري يتداخل فيه اللونان الفضي والأبيض اللؤلؤي بطرقة مميزة، كما تدعم الشحن اللاسلكي والشحن عبر منفذ USB-C، وتضم زرا مخصصا لإقران السماعات بالهواتف والأجهزة الذكية بسرعة عبر تقنية البلوتوث في حال كان الجهاز لا يدعم خاصية الإقران السريع المتوفرة في السماعات.

وحصلت كل سماعة صغيرة على مكبر صوت بمقاس 11 ملم ومكبر بمقاس 6 ملم، أما ذراع السماعة فجهّز بأزرار لمسية للتحكم بمستوى الصوت وإيقاف وتشغيل الموسيقى.

وتتميز هذه السماعات عن سماعات " X3" السابقة بميزة عزل الضوضاء النشطة بفعالية تصل إلى 200%، وميزة تسمح بالتحكم بدخول الأصوات إلى الأذن في حال كان المستخدم في الشارع أو يقود السيارة.

كما تحوي كل سماعة على 4 مايكروفونات لتامين نقاء صوت مميز أثناء المكالمات الصوتية، فضلا عن ان السماعتين جاءتا مقاومتين للماء والغبار وفق معيار IP55.

ويمكن الحصول على هذه السماعات باللونين: Violet أو Glacier White، بأسعار تبدأ من 199 يورو تقريبا.(روسيا اليوم)

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