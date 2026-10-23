رود آيلاند تقاضي "ميتا".. ما السبب؟

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وتقول الدعوى إن شركة التواصل الاجتماعي لا تبذل جهودًا كافية لمنع الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وتدّعي كذلك أن ميتا لم تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الإعلانات الاحتيالية؛ لأنها تدرّ أرباحًا للشركة. رفع لولاية رود آيلاند ، بيتر إف. نيرونها، دعوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب تعاملها مع الإعلانات الاحتيالية.وتقول الدعوى إن شركة التواصل الاجتماعي لا تبذل جهودًا كافية لمنع الإعلانات الاحتيالية على منصاتها، وتدّعي كذلك أن ميتا لم تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد هذه الإعلانات الاحتيالية؛ لأنها تدرّ أرباحًا للشركة.

وقال نيرونها: "بالنسبة لشركة تتعامل مع هذا العدد الكبير من سكان رود آيلاند والأمريكيين، ينبغي أن يكون الحفاظ على معايير عالية لسلامة المستهلك أولوية قصوى"، مضيفا أنه "وفقاً للادعاءات، قامت شركة 'ميتا' عمدا بتعريض المستخدمين الأكثر عرضة للخطر لعمليات الاحتيال والخداع، وحققت أرباحاً طائلة من وراء ذلك".



وتابع المدعي العام أنه "عندما تقوم الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، باستغلال المستهلكين في ولاية رود آيلاند، فإن مكتبنا سيبذل قصارى جهده وضمن نطاق صلاحياته لمحاسبتها".



وفي بيان لوكالة " " -التي كانت أول من نشر تقريراً عن هذه الدعوى القضائية- صرح آندي ستون، المتحدث باسم شركة "ميتا"، بأن الشركة أزالت أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.



وقال ستون: "رفض المدعي العام مناقشة سبل حماية سكان رود آيلاند من عمليات الاحتيال، وبدلاً من ذلك استعان بشركة محاماة خاصة من خارج الولاية لتلفيق دعوى قضائية تتجاهل مجموعة الإجراءات الشاملة التي نتخذها يومياً لمكافحة الاحتيال"، وفق تعبيره.