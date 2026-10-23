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ميزة في خرائط "غوغل" قد تنقذك عند انقطاع الإنترنت.. كيف تستخدمها؟

Lebanon 24
23-10-2026 | 13:19
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ميزة في خرائط غوغل قد تنقذك عند انقطاع الإنترنت.. كيف تستخدمها؟
ميزة في خرائط غوغل قد تنقذك عند انقطاع الإنترنت.. كيف تستخدمها؟ photos 0
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تتيح خرائط "غوغل" ميزة قد تكون ضرورية أثناء السفر أو القيادة في المناطق النائية، إذ تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخرائط ومتابعة مساراتهم حتى عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.
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وتعتمد ميزة "الخرائط بلا اتصال" على تنزيل خريطة المنطقة المطلوبة مسبقاً وحفظها على الهاتف، ما يتيح الاطلاع على الطرق والشوارع والحصول على إرشادات القيادة من دون الحاجة إلى اتصال مستمر بالشبكة.

وتبرز أهمية هذه الخاصية عند القيادة على الطرق الجبلية أو السفر إلى مناطق تعاني ضعف تغطية شبكات الهاتف، فضلاً عن دورها في تقليل استهلاك بيانات الإنترنت.

**كيف تفعّل الميزة؟**

يمكن تفعيلها عبر فتح تطبيق "خرائط غوغل" أثناء الاتصال بالإنترنت، ثم الضغط على صورة الملف الشخصي واختيار "الخرائط بلا اتصال"، وبعدها تحديد المنطقة المطلوبة والضغط على "تنزيل".

وبمجرد اكتمال التنزيل، تصبح الخريطة متاحة للاستخدام حتى في حال فقدان الاتصال، شرط أن يكون مسار القيادة بالكامل ضمن المنطقة المحفوظة.

لكن هذه الميزة لا توفر جميع الخدمات، إذ تغيب عنها تحديثات حركة المرور المباشرة ومعلومات إغلاق الطرق والمسارات البديلة المرتبطة بالازدحام، كما لا تدعم إرشادات المشي وركوب الدراجات والنقل العام دون اتصال.

ويُنصح بتنزيل الخرائط قبل الانطلاق، مع التأكد من شمولها الوجهة والطريق المؤدي إليها وتحديثها دورياً، لتجنب مواجهة صعوبات في التنقل عند انقطاع الإنترنت.
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