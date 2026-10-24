قبل أيام من إطلاقه.. تسريب يكشف هاتف سامسونغ القابل للطي

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تكشف شركة عن هاتف جديد قابل للطي في يوم 29 تشرين الأول الجاري، بعدما ظهرت صور مسربة للجهاز المرتقب، الذي يحمل اسم W27، قبل موعد الإعلان المتوقع بأيام.ويأتي الهاتف ضمن سلسلة أجهزة W التي تطلقها سامسونغ سنويًا للسوق ، وتتميز عادة بتصميم أكثر فخامة من الإصدارات الأساسية، مع تغييرات خارجية وتغليف مخصص لهذه السوق.وتشير الصور المتداولة إلى أن الجهاز سيأتي بظهر أزرق لامع ولمسات ذهبية حول وحدة الكاميرات الثلاثية، إلى جانب إطار يحمل طابعًا فاخرًا.ويبدو التصميم قريبًا من هاتفGalaxy Z Fold 8 Ultra، ما يعزز التوقعات بأن W27 سيكون نسخة موجهة إلى الصين من الهاتف الرائد القابل للطي.وتستند هذه التوقعات أيضًا إلى تقارير مسرّب الأجهزة المعروف باسم Ice Universe، الذي نشر صورة للجهاز وربط مواصفاته المتوقعة بهاتف Z Fold 8 Ultra.لكن التفاصيل الكاملة للمواصفات لم تُحسم بصورة مستقلة حتى الآن، ولذلك ينبغي التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمكونات والقدرات النهائية بوصفها توقعات وليست إعلانًا رسميًا شاملًا.ورغم أن ظهور الصور المسربة يمنح فكرة عن الشكل المتوقع للهاتف، فإنه لا يكشف وحده كل التفاصيل المتعلقة بالسعر أو الذاكرة أو الأسواق التي سيصل إليها الجهاز. كما لا توجد مؤشرات مؤكدة على أن سامسونغ ستطرحه عالميًا، إذ ترتبط سلسلة W عادة بالسوق الصينية.(إرم نيوز)