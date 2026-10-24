تشققات في الشاشة الداخلية.. مشاكل في هاتف "آيفون ديو" في اليوم الأول لإطلاقه!

Advertisement

وصل هاتف آيفون ديو القابل للطي إلى العملاء في 23 تشرين الأول الجاري، لكن إطلاقه لم يخلُ من المشكلات، إذ أبلغ بعض المشترين عن ظهور تشققات في الشاشة الداخلية للهاتف بعد طيّه وفتحه مرات قليلة، رغم أن سعره يبلغ نحو ألفي دولار.وتثير تقارير المستخدمين هذه تساؤلات بشأن متانة المفصلة والشاشة القابلة للطي، خصوصًا أن بعض الصور المتداولة تُظهر أضرارًا في مواضع متقاربة على طول خط الطي. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة على أن المشكلة تشمل جميع الأجهزة أو أنها ناتجة عن عيب في التصميم.وقال مستخدم أسترالي إن شاشة هاتفه تشققت بعد نحو 6 ساعات من شرائه، وقبل أن يفتحه أقل من 20 مرة. وتوجه المستخدم إلى ، حيث استبدلت الشركة الهاتف بآخر جديد على الفور، لكنه عبّر عن استيائه من تعطل الجهاز في يومه الأول، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أوثورتي" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".ولم تقتصر تقارير المستخدمين على هذه الحالة، إذ نشر مستخدمون صورًا لأجهزة أخرى ظهرت بها أضرار في مواضع متقاربة على طول خط الطي، من بينها صور جُمعت من منتديات صينية على الإنترنت.ويثير تكرار ظهور الأضرار في موضع متشابه مخاوف بشأن احتمال وجود خلل في التصميم، لكن المشكلة لا تبدو عامة حتى الآن. كما أن خلفية بعض الصور المتداولة غير معروفة، ولا يمكن الجزم بأن كافة الأضرار نتجت عن السبب نفسه.