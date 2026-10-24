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تكنولوجيا وعلوم

"إنفيديا" تحذّر أوروبا: مستقبل الذكاء الاصطناعي على المحك

Lebanon 24
24-10-2026 | 06:30
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حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأميركية، جينسن هوانغ، من أن نقص القدرات الحاسوبية يشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه أوروبا في سباق الذكاء الاصطناعي، داعياً الحكومات والشركات إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية وإنشاء مراكز بيانات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للقارة.
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وخلال مؤتمر للشركة في برلين، شدّد هوانغ على أهمية تطوير البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مستعرضاً نظاماً جديداً يتيح إنشاء مراكز البيانات خلال أيام بدلاً من أشهر، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب التقرير، تستحوذ أوروبا على نحو 5% فقط من القدرة الحاسوبية العالمية المخصصة للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنحو 75% للولايات المتحدة، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الجانبين في الإمكانات اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيل التطبيقات واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، اعتبرت جانيت تسو فورستنبرغ، رئيسة شركة "جنرال كاتاليست" الاستثمارية ومديرتها الإدارية، أن محدودية القدرات الحاسوبية تمثّل العقبة الرئيسية أمام نمو القطاع الأوروبي.

في المقابل، أكد هوانغ أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي في أوروبا يشهد تسارعاً ملحوظاً، خصوصاً مع توسّع استخدام التكنولوجيا في الصناعات والروبوتات والأنظمة القادرة على التفاعل مع العالم المادي، بدلاً من اقتصارها على النماذج اللغوية.

وكشف عن نظام "Vera Rubin DSK Pod"، وهو مركز حوسبة معياري جاهز، تصنّعه شركات شريكة ويُنقل داخل وحدات تشبه حاويات الشحن، قبل تركيبه في مواقع مجهّزة مسبقاً. وأوضح أن هذه التقنية قد تختصر مدة إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من أشهر إلى أيام، بما يسمح بتوسيع القدرات الحاسوبية بوتيرة أسرع.

وأشار هوانغ إلى أن "إنفيديا" استثمرت نحو 10 مليارات دولار في الشركات الناشئة والشركاء الأوروبيين خلال العام الماضي، لافتاً إلى تعاونها مع شركات صناعية كبرى، بينها "سيمنز" و"مرسيدس-بنز" و"أودي" التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، بهدف توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والهندسة وصناعة السيارات.

وفي ما يتعلق بسلامة التكنولوجيا، استعرض هوانغ برنامج "OpenShell" مفتوح المصدر، المصمم لفرض ضوابط على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنعها من تنفيذ إجراءات تتعارض مع السياسات المحددة، من خلال تشغيلها ضمن بيئة رقمية مقيّدة تُعرف باسم "الصندوق الرملي"، تتيح مراقبة نشاطها والحد من التصرفات غير المسموح بها.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي أوروبا إلى تقليص اعتمادها على التقنيات المستوردة وتعزيز قدراتها المحلية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة عالمية متصاعدة على امتلاك البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لهذا القطاع.
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