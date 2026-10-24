وداعاً "Arc".. متصفح شهير يختفي نهائياً في هذا الموعد

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وفي رسالة وداع بعنوان "وداعاً يا Arc"، أوضح مؤسس الشركة، جوش ، أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات الأمنية المتزايدة تفرض تحديث المتصفحات باستمرار، ما دفع الشركة إلى تركيز جهود فرق الهندسة والأمن على تطوير "Dia" ليصبح منتجها .وأكدت الشركة أن المتصفح الجديد يتفوق على "Arc" في اختبارات الاستقرار والأداء والأمان، مشيرةً إلى أنه يتيح للمستخدمين نقل بياناتهم، بما فيها كلمات المرور والإشارات المرجعية وسجل التصفح والإضافات ومساحات العمل والمجلدات ومجموعات علامات التبويب.وأوضحت أن استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في "Dia" ليس إلزامياً، إذ يمكن للمستخدمين تجاهلها والاستمرار في تجربة التصفح التقليدية.وكان متصفح "Arc" قد حظي باهتمام واسع منذ إطلاقه عام 2023، بفضل واجهته القابلة للتخصيص وأدواته المدمجة لحجب الإعلانات وتنظيم علامات التبويب، قبل أن تتجه الشركة تدريجياً إلى التركيز على تطوير متصفحها الجديد.وضعت الشركة جدولاً زمنياً لإنهاء خدمات "Arc" تدريجياً، إذ أوقفت بالفعل إمكانية إنشاء حسابات جديدة، مع السماح للمستخدمين الحاليين بتصدير بياناتهم ونقلها إلى "Dia".واعتباراً من 23 تشرين الثاني المقبل، ستفقد نسختا المتصفح على نظامي "iOS" و"أندرويد" ميزات الذكاء الاصطناعي وخدمة "Browse for Me"، فيما ستبقى خدمة "Arc Search" متاحة خلال ، ولكن من دون إمكانية تسجيل الدخول أو مزامنة علامات التبويب.أما في 22 كانون الأول 2026، فسيُزال المتصفح من متاجر التطبيقات والمنصات المتاحة، ويتوقف عن العمل نهائياً، مع تعطيل حسابات المستخدمين وحذف بياناتهم الشخصية المرتبطة بها بعد 30 يوماً.ودعت الشركة مستخدمي "Arc" إلى تصدير بياناتهم والانتقال إلى "Dia" قبل الموعد النهائي، تفادياً لفقدان المعلومات المحفوظة على حساباتهم.