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تكنولوجيا وعلوم

"كانفا" تطلق أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. صور عالية الجودة وتعديلات أكثر دقة

Lebanon 24
24-10-2026 | 12:00
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كانفا تطلق أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. صور عالية الجودة وتعديلات أكثر دقة
كانفا تطلق أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. صور عالية الجودة وتعديلات أكثر دقة photos 0
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أعلنت منصة التصميم "كانفا" إطلاق نموذجها الأول لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، تحت اسم "Canva Craft"، في خطوة تعزز منافستها لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها "غوغل" و"أوبن إيه آي" و"ميتا".
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ووفقاً لموقع "TechCrunch"، طوّرت الشركة النموذج الجديد بواسطة فريقها البحثي الداخلي، مع التركيز على تحسين جودة الصور ودقة التفاصيل وإمكانية تعديل عناصر محددة من التصميم دون التأثير في بقية مكوناته.

ويعتمد النموذج على مرحلتين أساسيتين؛ تبدأ الأولى بتحليل الأوامر النصية وتحديد توزيع العناصر وأحجامها والعلاقات المكانية بينها، قبل الانتقال إلى مرحلة توليد الصورة النهائية بدقة تصل إلى 2K، مع دعم نحو 30 نسبة مختلفة لأبعاد الصور.

وأوضحت الشركة أن النموذج تدرّب على تصاميم أعدّها بشر، تشمل الملصقات والعروض التقديمية والمنشورات والرسوم المعلوماتية، بدلاً من الاعتماد على الصور الفوتوغرافية وحدها.

وتتيح هذه المقاربة للنموذج التعامل بصورة أفضل مع النصوص المكتوبة داخل الصور، وهي من أبرز التحديات التي تواجه أدوات توليد المحتوى البصري.

وأصبح "Canva Craft" متاحاً لجميع مستخدمي المنصة عبر قسم "Dream Lab"، بما يشمل الحسابات المجانية ضمن حدود الاستخدام المقررة، مع توفيره للمطورين عبر واجهة برمجية خاصة.

وتخطط الشركة أيضاً لدمج قدراته في خدمات خارجية، بينها مساعدات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير نسخ أسرع وأقل تكلفة خلال المرحلة المقبلة.
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