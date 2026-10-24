منافس جديد لـChatGPT.. ماذا نعرف عنه؟

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وبحسب وكالة " "، يستهدف التطبيق بصورة أساسية المهنيين وأصحاب الشركات الصغيرة، من خلال مساعدتهم على تنظيم أعمالهم اليومية ومتابعة المواعيد وتحليل المعلومات وتنفيذ المهام المختلفة.ويتميز التطبيق عن روبوتات المحادثة التقليدية بقدرته على متابعة التطبيقات والخدمات المرتبطة بحساب المستخدم، وتحديد المسائل التي تستدعي الاهتمام، دون الحاجة إلى انتظار سؤال أو أمر مباشر في كل مرة.ويمكن للمساعد إعداد موجز يومي يتضمن أبرز المستجدات، وتنظيم الاجتماعات، والمساعدة في إعداد التوقعات المالية، فضلاً عن تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية.ويعتمد "Claude Duet" على نموذج "Opus 5.5"، مع إمكانية الربط بآلاف الخدمات والتطبيقات، بينها " " و"Slack"، إضافة إلى دعم بعض عمليات الشراء الإلكترونية.وأوضحت الشركة أن تنفيذ الإجراءات الحساسة يتطلب موافقة المستخدم، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بمنح الأنظمة الذكية صلاحيات واسعة.ومع ذلك، أقرت "أنثروبيك" بأن التطبيق لا يزال يواجه تحديات في تقدير أهمية بعض المهام، كما أن أداءه في الأنشطة الشخصية، مثل حجز التذاكر، يحتاج إلى مزيد من التطوير.وأُتيح التطبيق في مرحلته التجريبية لمشتركي باقتَي "Pro" و"Max" المؤهلين في ، عبر الهواتف الذكية والويب، ضمن نظام تسجيل وانتظار