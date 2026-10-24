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تكنولوجيا وعلوم

منافس جديد لـ"ChatGPT".. ماذا نعرف عنه؟

Lebanon 24
24-10-2026 | 15:00
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منافس جديد لـChatGPT.. ماذا نعرف عنه؟
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كشفت شركة "أنثروبيك" الأميركية عن تطبيق جديد يحمل اسم "Claude Duet"، صُمم ليعمل مساعداً شخصياً استباقياً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستطيع تنفيذ مجموعة من المهام بصورة شبه مستقلة.
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وبحسب وكالة "رويترز"، يستهدف التطبيق بصورة أساسية المهنيين وأصحاب الشركات الصغيرة، من خلال مساعدتهم على تنظيم أعمالهم اليومية ومتابعة المواعيد وتحليل المعلومات وتنفيذ المهام المختلفة.

ويتميز التطبيق عن روبوتات المحادثة التقليدية بقدرته على متابعة التطبيقات والخدمات المرتبطة بحساب المستخدم، وتحديد المسائل التي تستدعي الاهتمام، دون الحاجة إلى انتظار سؤال أو أمر مباشر في كل مرة.

ويمكن للمساعد إعداد موجز يومي يتضمن أبرز المستجدات، وتنظيم الاجتماعات، والمساعدة في إعداد التوقعات المالية، فضلاً عن تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية.

ويعتمد "Claude Duet" على نموذج "Opus 5.5"، مع إمكانية الربط بآلاف الخدمات والتطبيقات، بينها "gmail" و"Slack"، إضافة إلى دعم بعض عمليات الشراء الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ الإجراءات الحساسة يتطلب موافقة المستخدم، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بمنح الأنظمة الذكية صلاحيات واسعة.

ومع ذلك، أقرت "أنثروبيك" بأن التطبيق لا يزال يواجه تحديات في تقدير أهمية بعض المهام، كما أن أداءه في الأنشطة الشخصية، مثل حجز التذاكر، يحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأُتيح التطبيق في مرحلته التجريبية لمشتركي باقتَي "Pro" و"Max" المؤهلين في الولايات المتحدة، عبر الهواتف الذكية والويب، ضمن نظام تسجيل وانتظار
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