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تكنولوجيا وعلوم

وداعاً للإعلانات المزعجة؟ الذكاء الاصطناعي يتيح تعديل أنظمة التلفزيون الذكي

Lebanon 24
24-10-2026 | 17:00
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وداعاً للإعلانات المزعجة؟ الذكاء الاصطناعي يتيح تعديل أنظمة التلفزيون الذكي
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بدأ مستخدمون لأجهزة التلفزيون الذكية الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتعديل واجهات التشغيل وإزالة الإعلانات والمحتويات الترويجية التي تظهر على الشاشات، في توجه تقني جديد يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في أجهزتهم.
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وبحسب تقرير نشره موقع "Decrypt"، انتشرت تجارب تعتمد على أدوات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها "Claude Code"، لتنفيذ تعديلات على بعض أجهزة التلفزيون العاملة بنظام "android tv".

وتتيح هذه الأدوات إنشاء أوامر برمجية تساعد على تعطيل الصفوف الإعلانية والمحتويات المدفوعة التي تظهر في الواجهة الرئيسية، إلى جانب تقليل بعض أنشطة التتبع وجمع البيانات المرتبطة بعادات المشاهدة.

كذلك، يستطيع المستخدمون، في بعض الحالات، إنشاء واجهات تشغيل بديلة وأكثر بساطة، تركز على التطبيقات والخدمات التي يستخدمونها بصورة متكررة، بدلاً من عرض الاقتراحات والإعلانات التي تحددها الشركات المصنعة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اعتماد الشركات المنتجة للتلفزيونات الذكية على الإعلانات الرقمية بوصفها مصدراً إضافياً للإيرادات، ما أثار انتقادات لدى مستخدمين يرغبون في تجربة مشاهدة خالية من المحتويات الترويجية.

لكن هذه التعديلات لا تُعد ميزة رسمية متاحة على جميع الأجهزة، إذ تختلف إمكانات تنفيذها بحسب نظام التشغيل والشركة المصنعة والصلاحيات المتوافرة للمستخدم.

وقد تؤدي بعض التغييرات غير المدروسة إلى تعطيل وظائف أساسية أو التأثير في التحديثات الأمنية، ما يستدعي الحذر قبل تطبيق الأوامر البرمجية المقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه التجارب الضوء على استخدام جديد للذكاء الاصطناعي، يتجاوز توليد النصوص والصور إلى مساعدة المستخدمين على تعديل البرمجيات والتحكم في طريقة عمل أجهزتهم الإلكترونية.
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