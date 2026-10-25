تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خوفاً من القرصنة الإلكترونية.. هذا ما فعلته شركة صينية

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خوفاً من القرصنة الإلكترونية.. هذا ما فعلته شركة صينية
خوفاً من القرصنة الإلكترونية.. هذا ما فعلته شركة صينية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "Moonshot AI" الصينية اتخاذ إجراءات للحد من القدرات التي قد تُستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية ضمن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "Kimi K3.1 Pro"، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من استغلال التقنيات المتقدمة في الأنشطة السيبرانية الضارة.
Advertisement

وبحسب تقرير نشرته "رويترز"، جاء القرار بالتزامن مع تقديم الشركة نموذجها الجديد، الذي تصفه بأنه الأكثر تطوراً بين نماذجها حتى الآن.

وتسعى الشركة إلى تحقيق توازن بين تطوير القدرات البرمجية للنموذج وتقليص إمكانات توظيفه في اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها لتنفيذ هجمات على الأنظمة والشبكات.

وفي هذا السياق، استبعدت الشركة بعض البيانات المرتبطة بالهجمات الإلكترونية من عمليات تدريب النموذج، بهدف تقليل قدرته على المساعدة في الأنشطة الهجومية، مع المحافظة على وظائفه العامة في البرمجة والتحليل.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل المخاوف المتزايدة لدى الحكومات والشركات من قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية، وتسهيل تنفيذ عمليات قرصنة كانت تتطلب سابقاً خبرات تقنية متقدمة.

لكن تقليص القدرات الهجومية لا يعني بالضرورة إزالة جميع المخاطر، إذ يمكن أن تتداخل المهارات المستخدمة في اختبار أمن الأنظمة بصورة مشروعة مع تلك التي قد تُستغل لأغراض ضارة.

وتواجه شركات تطوير الذكاء الاصطناعي تحدياً متزايداً يتمثل في المحافظة على قدرات نماذجها في البرمجة والأمن السيبراني، مع منع استخدامها في الهجمات الإلكترونية.

ويأتي إعلان "Moonshot AI" في وقت تتسابق فيه الشركات الصينية والأميركية على تطوير نماذج أكثر قوة، وسط نقاش عالمي بشأن الضوابط الأمنية المطلوبة قبل إتاحة هذه التقنيات على نطاق واسع
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفنلندية تعلن تعرض المواقع الإلكترونية للحكومة وعدد من الوزارات لاضطرابات في الخدمة
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ثورة في صناعة البلاستيك.. مادة صينية جديدة تحمي الأجهزة الإلكترونية
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: نتجه إلى إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية مع ألمانيا
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن المشدد لصاحبة حضانة.. هذا ما فعلته
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

مات والش

الصينية

التزام

رويترز

براني

الصين

دريب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-24
Lebanon24
07:30 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24