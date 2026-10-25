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تكنولوجيا وعلوم

سيارات أجرة بلا سائق في شوارع لندن.. "بايدو" تستعد لإطلاق خدمة جديدة

Lebanon 24
25-10-2026 | 03:00
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سيارات أجرة بلا سائق في شوارع لندن.. بايدو تستعد لإطلاق خدمة جديدة
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تستعد العاصمة البريطانية لندن لدخول مرحلة جديدة من النقل الذكي، بعدما كشفت شركة "بايدو" الصينية، بالتعاون مع شركة "Freenow" التابعة لـ"ليفت"، عن خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالكامل خلال عام 2027.
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وبحسب وكالة "رويترز"، عرضت الشركتان سيارة "RT6" الكهربائية ذاتية القيادة في لندن، بعدما بدأتا اختبار المركبات خلال الصيف الماضي، بوجود سائقين مسؤولين عن السلامة داخلها، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل من دون سائقين، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وتواجه السيارات ذاتية القيادة تحديات خاصة في شوارع لندن، نظراً إلى ضيق بعض الطرق وانتشار المطبات ومناطق تحديد السرعة عند 20 ميلاً في الساعة، ما يجعل المدينة بيئة مهمة لاختبار قدرة الأنظمة الذكية على التعامل مع ظروف المرور المعقدة.

وتأتي الخطوة في ظل منافسة متزايدة بين الشركات العالمية على سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ أطلقت شركتا "أوبر" و"Wayve" خدمة تجريبية في لندن خلال أيلول الماضي، بوجود سائقين للسلامة، فيما تخطط شركة "Waymo" التابعة لـ"ألفابت" لتوفير رحلات من دون سائقين بحلول نهاية عام 2026.

وتتوقع شركة "Freenow" تشغيل عشرات المركبات خلال العام أو العامين المقبلين، بالتزامن مع تقييم الطلب على الخدمة والتنسيق مع السلطات المختصة.

وأكدت الشركة أن الهدف ليس استبدال سيارات الأجرة السوداء التقليدية الشهيرة في لندن، بل توفير خيار إضافي للنقل، مع استمرار الدور الأساسي الذي تؤديه سيارات الأجرة الحالية.
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