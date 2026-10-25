سيارات أجرة بلا سائق في شوارع لندن.. "بايدو" تستعد لإطلاق خدمة جديدة

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وبحسب وكالة " "، عرضت الشركتان سيارة "RT6" الكهربائية ذاتية القيادة في لندن، بعدما بدأتا اختبار المركبات خلال الصيف الماضي، بوجود سائقين مسؤولين عن السلامة داخلها، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل من دون سائقين، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.وتواجه السيارات ذاتية القيادة تحديات خاصة في شوارع لندن، نظراً إلى ضيق بعض الطرق وانتشار المطبات ومناطق تحديد السرعة عند 20 ميلاً في الساعة، ما يجعل المدينة بيئة مهمة لاختبار قدرة الأنظمة الذكية على التعامل مع ظروف المرور المعقدة.وتأتي الخطوة في ظل منافسة متزايدة بين على سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ أطلقت شركتا " " و"Wayve" خدمة تجريبية في لندن خلال أيلول الماضي، بوجود سائقين للسلامة، فيما تخطط شركة "Waymo" التابعة لـ"ألفابت" لتوفير رحلات من دون سائقين بحلول نهاية عام 2026.وتتوقع شركة "Freenow" تشغيل عشرات المركبات خلال العام أو العامين المقبلين، بالتزامن مع تقييم الطلب على الخدمة والتنسيق مع السلطات المختصة.وأكدت الشركة أن الهدف ليس استبدال سيارات الأجرة السوداء التقليدية الشهيرة في لندن، بل توفير خيار إضافي للنقل، مع استمرار الدور الأساسي الذي تؤديه سيارات الأجرة الحالية.