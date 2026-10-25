5 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق وسرقة البيانات.. انتبه لهذه الأخطاء!

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ولا تتطلب حماية الهاتف بالضرورة استخدام برامج معقدة أو امتلاك خبرة تقنية متقدمة، إذ يمكن لمجموعة من الإجراءات البسيطة أن تقلل بدرجة كبيرة من احتمالات سرقة البيانات أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الشخصية.تُصدر شركتا "آبل" و" " تحديثات أمنية لمعالجة الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون. لذلك، يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية وعدم تأجيل تثبيت الإصلاحات الأمنية المهمة.قد تصل رسائل احتيالية عبر " " أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، تتضمن روابط تدّعي وجود طرد بريدي أو مشكلة في الحساب المصرفي أو جائزة مالية. ويُنصح بعدم فتح الروابط غير الموثوقة، والتحقق من الرسائل عبر التطبيقات والمواقع الرسمية.تضيف المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية للحسابات، إذ تتطلب وسيلة تحقق ثانية عند تسجيل الدخول. ويُفضّل استخدام مفاتيح المرور أو تطبيقات المصادقة متى توافرت، بدلاً من الاعتماد على الرسائل النصية وحدها.تطلب بعض التطبيقات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي وجهات الاتصال، رغم أن هذه الصلاحيات قد لا تكون ضرورية لعملها. لذلك، يُنصح بمراجعة الأذونات دورياً وإلغاء أي صلاحيات غير مبررة.قد تحتوي التطبيقات المحمّلة من مواقع غير موثوقة على برمجيات خبيثة قادرة على جمع المعلومات أو مراقبة النشاط. ويُفضّل استخدام المتاجر الرسمية، مع الانتباه إلى اسم المطوّر والتقييمات والصلاحيات المطلوبة.