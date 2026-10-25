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تكنولوجيا وعلوم

5 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق وسرقة البيانات.. انتبه لهذه الأخطاء!

Lebanon 24
25-10-2026 | 06:00
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5 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق وسرقة البيانات.. انتبه لهذه الأخطاء!
5 خطوات لحماية هاتفك من الاختراق وسرقة البيانات.. انتبه لهذه الأخطاء! photos 0
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مع تزايد استخدام الهواتف الذكية في المعاملات المصرفية والتواصل الاجتماعي وتخزين الصور والمعلومات الشخصية، أصبحت حماية هذه الأجهزة من الاختراق والاحتيال الإلكتروني ضرورة يومية، خصوصاً مع تطور أساليب القراصنة في استهداف المستخدمين.
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ولا تتطلب حماية الهاتف بالضرورة استخدام برامج معقدة أو امتلاك خبرة تقنية متقدمة، إذ يمكن لمجموعة من الإجراءات البسيطة أن تقلل بدرجة كبيرة من احتمالات سرقة البيانات أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الشخصية.

وفيما يلي 5 نصائح أساسية لتعزيز أمان هاتفك:

1. تحديث نظام التشغيل والتطبيقات

تُصدر شركتا "آبل" و"غوغل" تحديثات أمنية لمعالجة الثغرات التي قد يستغلها المهاجمون. لذلك، يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية وعدم تأجيل تثبيت الإصلاحات الأمنية المهمة.

2. تجنّب الروابط المشبوهة

قد تصل رسائل احتيالية عبر "واتساب" أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، تتضمن روابط تدّعي وجود طرد بريدي أو مشكلة في الحساب المصرفي أو جائزة مالية. ويُنصح بعدم فتح الروابط غير الموثوقة، والتحقق من الرسائل عبر التطبيقات والمواقع الرسمية.

3. تفعيل المصادقة الثنائية

تضيف المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية للحسابات، إذ تتطلب وسيلة تحقق ثانية عند تسجيل الدخول. ويُفضّل استخدام مفاتيح المرور أو تطبيقات المصادقة متى توافرت، بدلاً من الاعتماد على الرسائل النصية وحدها.

4. مراجعة صلاحيات التطبيقات

تطلب بعض التطبيقات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي وجهات الاتصال، رغم أن هذه الصلاحيات قد لا تكون ضرورية لعملها. لذلك، يُنصح بمراجعة الأذونات دورياً وإلغاء أي صلاحيات غير مبررة.

5. تجنّب تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة

قد تحتوي التطبيقات المحمّلة من مواقع غير موثوقة على برمجيات خبيثة قادرة على جمع المعلومات أو مراقبة النشاط. ويُفضّل استخدام المتاجر الرسمية، مع الانتباه إلى اسم المطوّر والتقييمات والصلاحيات المطلوبة.
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