إليكم أبرز مواصفات Pura 90 Plus المنتظر من هواوي

كشفت عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه قريبا وتتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة.



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يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 7، ومعالج Kirin 9010s، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت. وحصل هاتف Pura 90 Plus على هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزوّد بشاشة LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1320/2856) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، مدعومة بتقنية HDR Vivid، ومحمية بطبقة Kunlun Glass.يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 7، ومعالج Kirin 9010s، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويتمتع بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+50+12.5) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



دعمته هواوي أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)