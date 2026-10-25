تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تطور أداة جديدة لفحص آيفون داخل علبته... ما السبب؟

Lebanon 24
25-10-2026 | 17:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أبل تطور أداة جديدة لفحص آيفون داخل علبته... ما السبب؟
أبل تطور أداة جديدة لفحص آيفون داخل علبته... ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعد شركة أبل لإدخال أداة جديدة إلى متاجرها تتيح فحص أجهزة آيفون والتحقق من سلامتها وهي لا تزال داخل عبواتها المختومة، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال المرتبطة بإرجاع المنتجات، وتقليل الخسائر الناتجة عن التلاعب بالمخزون.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد أساليب الاحتيال التي تستهدف متاجر الشركة، إذ تشير تقارير إلى أن بعض العملاء يعيدون علب آيفون بعد إزالة الملحقات أو انتزاع مكونات من الأجهزة، فيما يلجأ آخرون إلى إخراج الهاتف من العبوة وإعادة العلبة فقط، قبل بيع الأجزاء المستولى عليها عبر قنوات غير رسمية.

وكان موظفو متاجر أبل يضطرون في مثل هذه الحالات إلى فتح العبوات، حتى المختومة منها، للتحقق من محتوياتها والتأكد من سلامة الأجهزة. غير أن فتح العلبة قد يستلزم إجراءات إضافية قبل إعادة المنتج إلى المخزون وطرحه للبيع مجدداً، حتى عندما يكون الجهاز سليماً وصالحاً للبيع.

وبحسب تقرير نشره موقع «Digital Trends»، تعمل أبل على توظيف تقنية جديدة تسمح بإجراء فحوصات تشخيصية لهواتف آيفون داخل عبواتها المغلقة، من دون الحاجة إلى فتحها.

نظام Presto يحصل على وظيفة جديدة

 
Advertisement

تعتمد الأداة الجديدة على نظام Presto الذي طورته أبل، وبدأت أجهزة الفحص المخصصة لهذه المهمة بالوصول إلى متاجر الشركة.

ووفقاً لمارك غورمان، الصحفي في وكالة «بلومبرغ»، بدأت الأجهزة الجديدة تصل إلى متاجر أبل خلال أوائل تشرين الأول 2026، وهي تدخل حالياً مرحلة التشغيل.

وكانت «بلومبرغ» قد أشارت في تقرير منفصل إلى أن أبل بدأت أيضاً تركيب أجهزة Presto المخصصة لهاتف iphone Duo القابل للطي داخل متاجرها.

وصممت الشركة نظام Presto في الأساس لتحديث أجهزة آيفون وتجهيزها قبل بيعها، إذ يتيح تنشيط الهواتف وتثبيت تحديثات البرامج لاسلكياً وهي داخل عبواتها المختومة، ثم إيقاف تشغيلها مجدداً.

وبفضل هذه التقنية، يمكن للعملاء الحصول على أجهزة مزودة بأحدث إصدار من نظام التشغيل عند الشراء، من دون الحاجة إلى تنزيل التحديثات فور إخراج الهاتف من علبته.

كما يتيح النظام تخصيص شاشة الإعداد الأولي، بحيث يظهر اسم العميل بعد رسالة الترحيب التقليدية «Hello» عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، وهي ميزة عُرضت أيضاً مع إطلاق هاتف iPhone Duo.

وتعمل أبل حالياً على توسيع استخدام التقنية لتشمل فحص الأجهزة والتحقق من سلامتها، بدلاً من اقتصار دورها على تحديث البرامج وتجهيز الهواتف للبيع.

كيف تساعد الأداة الجديدة في مكافحة الاحتيال؟

تكمن أهمية النظام الجديد في قدرته على مساعدة موظفي المتاجر على التحقق من سلامة أجهزة آيفون من دون فتح العبوات، ما قد يقلل الحاجة إلى الفحص اليدوي والإجراءات الإضافية التي قد تعطل إعادة بيع المنتجات.

فعندما يعيد أحد العملاء هاتفاً إلى المتجر، حتى لو كان السبب مجرد تغيير رأيه بشأن الشراء، قد يحتاج الموظفون إلى التأكد من أن الجهاز وجميع مكوناته لا تزال بحالتها الأصلية قبل إعادته إلى المخزون.

وفي حال الاشتباه في التلاعب بالعبوة أو إزالة الهاتف أو بعض مكوناته، يمكن للفحص التشخيصي أن يساعد في التحقق من حالة الجهاز، مع الحفاظ على العبوة مغلقة إلى حين التأكد من سلامته.

أما إذا اضطر الموظفون إلى فتح العلبة، فقد يتطلب الأمر معالجة إضافية قبل أن يصبح المنتج مؤهلاً للبيع مجدداً باعتباره جهازاً جديداً، وهو ما تسعى أبل إلى الحد منه باستخدام الأداة الجديدة.

ومع ذلك، لم تكشف الشركة علناً عن جميع التفاصيل التقنية للنظام، أو توضح بدقة أنواع الأعطال والأضرار التي يستطيع اكتشافها، ومدى قدرته على رصد مختلف أساليب التلاعب بالعبوات.

ماذا تعني التقنية الجديدة لمشتري آيفون؟

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين إدارة المخزون داخل متاجر أبل، وتقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات التحقق من الأجهزة المُعادة، فضلاً عن الحفاظ على المنتجات في حالتها الأصلية قدر الإمكان.

كما قد تساعد التقنية في التمييز بين الأجهزة التي أُعيدت بصورة سليمة وتلك التي يُشتبه في تعرضها للتلاعب، ما يتيح للمتاجر التعامل مع المرتجعات بكفاءة أكبر.

ويكتسب الحفاظ على العبوة المختومة أهمية خاصة عندما يكون الجهاز مخصصاً للبيع باعتباره منتجاً جديداً، إذ يمكن أن يؤدي فتحها إلى الحاجة إلى إجراءات إضافية قبل إعادة طرحه في السوق.

لكن استخدام هذه الأداة لا يعني أن كل عبوة مختومة أصلية بالضرورة، أو أن النظام قادر على اكتشاف جميع أشكال الاحتيال والتلاعب. فلا تزال المعلومات المتاحة عن قدراته وحدود الفحوصات التي يجريها غير كافية لتحديد مدى فعاليته في جميع الحالات.

ومع بدء وصول أجهزة الفحص الجديدة إلى متاجر أبل خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، تتجه الشركة إلى توسيع الاستفادة من تقنياتها الحالية لمعالجة تحديات تشغيلية أخرى، إلى جانب دورها الأساسي في تحديث الأجهزة وتجهيزها للعملاء.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستوسع استخدام النظام مستقبلاً ليشمل مزيداً من العمليات أو منتجات أخرى ضمن متاجرها.

مواضيع ذات صلة
أسباب استغناء أبل عن هواتف "آيفون ميني" نهائياً
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تعتزم خفض انتاج "آيفون 18 برو".. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تتراجع عن قلم "آيفون ديو"... ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنافسة جهاز Whoop.. أبل تطور سوار لياقة بدنية
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 04:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الجديد

مارك غورمان

أجهزة آيفون

شركة أبل

بلومبرغ

iphone

مشتري

الحص

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-25
Lebanon24
12:00 | 2026-10-25
Lebanon24
10:12 | 2026-10-25
Lebanon24
08:18 | 2026-10-25
Lebanon24
06:30 | 2026-10-25
Lebanon24
06:00 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24