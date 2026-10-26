خطوات بسيطة تطيل عمر هواتف أندرويد وتقلل الحاجة إلى استبدالها

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، تزداد أهمية الحفاظ على الأجهزة الحالية وإطالة عمرها الافتراضي، من خلال اتباع خطوات بسيطة تساعد على حماية مكوناتها وتحسين أدائها وتقليل تكاليف الاستبدال.

وبحسب تقرير نشره موقع «BGR» التقني، فإن العناية بهواتف أندرويد القديمة تعتمد على مجموعة من الممارسات، أبرزها حماية الجهاز من الصدمات والحرارة، والاهتمام بالبطارية، وتثبيت التحديثات البرمجية، إلى جانب تنظيف الهاتف وإدارة مساحة التخزين بصورة منتظمة.

حماية الهاتف من التلف

ينصح التقرير باستخدام غطاء متين وواقٍ للشاشة، مع تجنب ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة أو تعريضه لدرجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض، لما قد تسببه هذه الظروف من أضرار، خصوصًا للبطارية.

كما يساعد تنظيف الهاتف دوريًا من الغبار والأوساخ، وإزالة التراكمات الموجودة أسفل الغطاء وفي منافذ الشحن، على الحفاظ على مكوناته، شرط استخدام أدوات مناسبة لا تتسبب في تلف الأجزاء الداخلية.

العناية بالبطارية

تُعد البطارية من أبرز المكونات التي تتراجع كفاءتها ، لذلك يُنصح باستخدام شواحن أصلية أو موثوقة، وتجنب استنزاف الشحن بالكامل بصورة متكررة.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% في تقليل الإجهاد الواقع على البطارية، إلى جانب تفعيل إعدادات توفير الطاقة وخيارات تحديد الحد للشحن، إذا كانت متاحة في الهاتف.

وفي حال تراجع كفاءة البطارية بصورة ملحوظة، قد يكون استبدالها لدى مركز صيانة موثوق خيارًا من شراء جهاز جديد.

التحديثات وإدارة التخزين

ويؤكد التقرير أهمية تثبيت تحديثات نظام التشغيل والتطبيقات من المصادر الرسمية، لما توفره من إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء وتحديثات أمنية.

أما الأجهزة التي توقفت عن تلقي التحديثات الأمنية، فينبغي تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بمواصلة استخدامها، خصوصًا عند التعامل مع الحسابات المصرفية والبيانات الحساسة.

وتشمل الإجراءات الأخرى الهاتف مرة أسبوعيًا، وحذف التطبيقات غير المستخدمة والملفات غير الضرورية، ونقل الصور ومقاطع الفيديو إلى نسخة احتياطية آمنة لتوفير مساحة تخزين إضافية.

وتساعد هذه الخطوات مجتمعة على الحفاظ على كفاءة هواتف أندرويد لفترة أطول وتأخير الحاجة إلى استبدالها، مع مراعاة حالة الجهاز ومدى استمرار حصوله على الدعم الأمني.