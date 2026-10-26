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تكنولوجيا وعلوم

صياغة سياسة الخصوصية لدى غوغل تغيّرت.. هكذا تحمي بياناتك

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:51
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صياغة سياسة الخصوصية لدى غوغل تغيّرت.. هكذا تحمي بياناتك
صياغة سياسة الخصوصية لدى غوغل تغيّرت.. هكذا تحمي بياناتك photos 0
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يبدو ان صياغة سياسة الخصوصية لدى شركة غوغل تغيرت لتوضح أن البيانات الموجودة في خدمات مثل gmail وGoogle Drive وGoogle Photos  قد تُستخدم في تخصيص الإعلانات إذا اختار المستخدم إتاحتها لخدمات أخرى تدعم الإعلانات المخصصة. 
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ويثير هذا التغيير تساؤلات حول حدود استخدام البيانات الشخصية عند ربط خدمات غوغل بأدوات الذكاء الاصطناعي.

ولايعني هذا أن غوغل بدأت تلقائيًا استخدام جميع الرسائل والصور الخاصة بكل مستخدم في الإعلانات؛ إذ يرتبط الاستثناء الجديد بإعدادات المستخدم وموافقته على مشاركة البيانات مع خدمات أخرى مؤهلة.

وتعتمد الفكرة على ميزة "الذكاء الشخصي" (Personal Intelligence)، التي تتيح ربط بعض خدمات غوغل ببعضها، بحيث تتمكن أدوات مثل بحث غوغل وGemini من الاستفادة من معلومات موجودة في تطبيقات أخرى لتقديم إجابات أكثر ارتباطًا بحياة المستخدم.

فعلى سبيل المثال، إذا ربط المستخدم بريده الإلكتروني بمحرك البحث، فقد يتمكن البحث من الاستفادة من رسالة حجز فندق لتقديم اقتراحات لأماكن سياحية أو مطاعم قريبة من وجهته. لكن التغيير في سياسة الخصوصية يوضح أن البيانات التي يختار المستخدم إتاحتها قد تُستخدم أيضًا لتخصيص المحتوى، بما يشمل الإعلانات، وفقًا لإعدادات الخدمة المعنية. 

وتؤكد شركة غوغل أن المعلنين لا يحصلون على إمكانية الوصول إلى محتويات Gmail أو Drive أو Google Photos، ولا إلى بيانات تعريفية مثل اسم المستخدم أو بريده الإلكتروني دون إذنه. كما تقول الشركة إنها لا تستخدم الفئات الحساسة، مثل الدين والصحة، لتخصيص الإعلانات.

وتوضح الشركة أن ربط التطبيقات بهذه الميزات اختياري، وأن الإعلانات قد تعتمد على سياق البحث واهتمامات المستخدم. لذلك، لا يعني تحديث السياسة أن كل رسالة أو صورة ستتحول تلقائيًا إلى إعلان، بل إن البيانات المتاحة للخدمات المرتبطة قد تؤثر في تخصيص المحتوى الإعلاني بحسب الإعدادات.  

كيف تحمي بياناتك من هذا الاستخدام؟
يمكن للمستخدم مراجعة إعدادات حسابه في غوغل والتحكم في التطبيقات المرتبطة بميزات التخصيص، عبر الخطوات التالية:
افتح حساب غوغل وانتقل إلى قسم البيانات والخصوصية (Data & privacy).

ادخل إلى إعدادات التخصيص (Personalization settings).

ابحث عن خيار إدارة التوصيات المخصصة في خدمات البحث (Manage Personalized Recommendations in Search Services).

راجع التطبيقات المرتبطة، وافصل Gmail وخدمات Google Workspace وGoogle Photos إذا لم ترغب في إتاحة محتواها لميزات التخصيص المعنية.

يمكنك أيضًا إيقاف التوصيات المخصصة بالكامل من إعدادات خدمات البحث.وتشير التقارير إلى أن فصل التطبيقات لا يضمن بالضرورة حذف المعلومات التي سبق حفظها في سجل خدمات البحث؛ لذلك يُستحسن مراجعة سجل النشاط والإعدادات المرتبطة به أيضًا. (إرم نيوز)
 
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