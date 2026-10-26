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تكنولوجيا وعلوم

روبوت يستعرض مهاراته القتالية… فتُخلع ساقه أمام الجمهور!

Lebanon 24
26-10-2026 | 08:37
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روبوت يستعرض مهاراته القتالية… فتُخلع ساقه أمام الجمهور!
روبوت يستعرض مهاراته القتالية… فتُخلع ساقه أمام الجمهور! photos 0
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تعرّض الروبوت H2-X من شركة "يونيتري روبوتيكس" الصينية لحادث خلال عرض علني، بعد يوم واحد فقط من إطلاقه، أثناء أدائه قفزة جانبية في "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي المادي 2026" ومؤتمر شركاء "يونيتري" في مدينة هانغتشو، الخميس الماضي، بحسب موقع "تك نود" المتخصص.

وفقد الروبوت توازنه عند الهبوط وسقط على جانبه، ما أدى إلى انفصال الجزء السفلي من ساقه اليمنى بالكامل عند نقطة اتصال المفصل. وسرعان ما انتشر مقطع مصوّر للحادث التقطه الحاضرون عبر قنوات القطاع ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تصدر الشركة حتى الآن أي رد رسمي.

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وكانت "يونيتري" قد أطلقت الروبوت H2-X في 21 تشرين الأول تحت شعار ترويجي هو "أسطورة الكونغ فو: الحارس"، مقدّمة إياه لمهام الدوريات الأمنية والإنقاذ في حالات الطوارئ وتطبيقات الحماية الأخرى. وأظهرت مقاطع ترويجية سابقة الروبوت وهو يركل أبواب سيارات فيُحدث فيها انبعاجات، ويرفع مقدمة مركبة بيديه، وينفّذ قفزة خلفية بعد القفز من منصة بارتفاع أربعة أمتار. كما تؤكد الشركة أن بطاريته تدوم حتى نحو ثماني ساعات، مقارنة بثلاث ساعات للطراز H2 العادي.

وأشار التقرير إلى أن الروبوتات البشرية، عند تنفيذ حركات عالية الديناميكية كالقفزات الجانبية، تتعرض لحظة الهبوط لقوة ارتداد من الأرض قد تصل إلى آلاف النيوتن، ما يفرض متطلبات قصوى على وصلات الساقين ومفاصل المحركات والتحكم في توازن الجسم بالكامل، موضحاً أن أي تأخير ولو لبضعة أجزاء من الثانية في تعديل وضعية الروبوت قد يجعل مسمار التحميل في مفصل الساق يتجاوز قدرته على التحمّل. كما تعتمد سيقان الروبوتات بشكل واسع على ألياف الكربون لتخفيف الوزن، وهي مواد قد تكون هوامش أمانها البنيوية محدودة تحت الضغط الشديد.

وفي المؤتمر نفسه، كان الرئيس التنفيذي لـ"يونيتري" وانغ شينغشينغ قد أشار إلى أن أحد التحديات الأساسية التي تواجه "الذكاء المتجسّد" اليوم هو مواءمة مدخلات نماذج الذكاء الاصطناعي ومخرجاتها مع الروبوتات في العالم الحقيقي، إذ إن قدرة النموذج على توليد أوامر متطورة لا تضمن أن ينفذها الروبوت بدقة في الواقع.

ورأى التقرير أن حادثة واحدة خلال عرض علني لا تُسقط المقاربة التقنية الأوسع لمنتج مخصص للأمن والاستجابة للطوارئ، لكنها تذكّر القطاع بأن الاستقرار وآليات الأمان والموثوقية التشغيلية على المدى الطويل أهم عملياً من استعراض حركات قصوى في عرض واحد، مع انتقال الروبوتات البشرية من بيئات المختبر المثالية إلى العروض العامة والميدان. (TechNode)

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