تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف أضاءت النجوم الأولى الكون؟ محاكاة حاسوبية غير مسبوقة تكشف

Lebanon 24
26-10-2026 | 08:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف أضاءت النجوم الأولى الكون؟ محاكاة حاسوبية غير مسبوقة تكشف
كيف أضاءت النجوم الأولى الكون؟ محاكاة حاسوبية غير مسبوقة تكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف فريق من الفيزيائيين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة هارفارد ومؤسسات أخرى عن محاكاة حاسوبية جديدة تحمل اسم "لومينا"، تقدّم صورة مفصّلة عن الطريقة التي ربما نشأت بها أولى المجرات والنجوم والبنى الكونية خلال أول ملياري عام بعد الانفجار العظيم، بحجم ودقة غير مسبوقين.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية"، تتابع "لومينا" تطور الكون المبكر انطلاقاً من "العصور المظلمة"، وهي المرحلة التي بدأت بعد نحو 380 ألف عام من الانفجار العظيم، حين تراكم الهيدروجين المتعادل كستار يمنع الضوء وأشكال الإشعاع الأخرى من العبور بحرية.

تحوّلان مفصليان

وتغطي المحاكاة رقعة هائلة من الكون المبكر يبلغ عرضها 500 ميغا فرسخ فلكي، أي نحو 1.6 مليار سنة ضوئية، وتتابع فيها تطور المادة المظلمة والغاز والنجوم والإشعاع على نطاقات كونية ضخمة، مع إمكانية التكبير حتى مستوى تفاصيل مجرة واحدة قيد التشكّل.

وترصد "لومينا" تحولين كبيرين في تاريخ الكون: إعادة تأيين الهيدروجين، حين أطلقت النجوم الأولى ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية لتجريد الهيدروجين المتعادل من إلكترونه، ما سمح للضوء بالانتقال بحرية ورفع الستار عن الكون، وهي عملية تلتقطها المحاكاة بالتفصيل للمرة الأولى؛ وإعادة تأيين الهيليوم، وهي عملية مشابهة يفكّك فيها ضوء أعلى طاقة بكثير الهيليوم المتعادل.

وأظهرت المحاكاة أن إعادة تأيين الهيدروجين كانت مدفوعة على الأرجح بضوء المجرات والنجوم الأولى، في حين غذّت الثقوب السوداء الهائلة المبكرة، في مراحل نشاطها، عملية إعادة تأيين الهيليوم، في أول محاكاة تلتقط العمليتين معاً.

وقال أستاذ الفيزياء في المعهد مارك فوغلسبيرغر، أحد معدّي الدراسة، إن "لومينا تتعامل مع كل شيء، من تشكّل النجوم والمجرات على نطاق صغير إلى إعادة تأيين الهيدروجين والهيليوم على نطاق واسع، في حجم يفوق بمئة مرة أفضل المحاكاة السابقة".

قوة حوسبة هائلة

وتستند "لومينا"، المستمدّ اسمها من كلمة لاتينية تعني "الأضواء"، إلى محاكاة “IllustrisTNG” التي طوّرها سابقاً باحثون في المعهد ومؤسسات أخرى، وقد عمل الفريق على تحسين شيفرتها ودمجها مع نموذج لانتقال الإشعاع. وتضم المحاكاة نصف تريليون عنصر منفرد، بين جسيمات مادة مظلمة وخلايا غاز، بدقة تفوق “IllustrisTNG” بنحو 30 مرة.

وجرى تشغيل المحاكاة على الحاسوب الفائق "فرونتير"، أحد أقوى الحواسيب في العالم، في مختبر أوك ريدج الوطني بولاية تينيسي الأميركية. وقال الباحث في المعهد شيويجيان (جايكوب) شين إن "الحسابات في ذروتها تجمع ما يعادل أكثر من 100 ألف نواة معالجة مركزية ونحو 15 ألف وحدة معالجة رسومية"، معتبراً أن جعل كل هذه المعالجات تتواصل بكفاءة "إنجاز استثنائي في هندسة الحاسوب بحد ذاته".

من الكون إلى المجرة

وتنطلق المحاكاة من نحو 45 مليون عام بعد الانفجار العظيم، في قلب العصور المظلمة. وشرح الباحث الرئيسي في الدراسة أوليفر زير: "نرى المادة المظلمة والغاز يبدآن بالتكتل، وعند التكبير نرى الغاز يسقط في هالات المادة المظلمة، حيث تتشكل المجرات الأولى، وفيها تتشكل النجوم الأولى التي تطلق الإشعاع، ثم نتتبع هذا الإشعاع وهو ينتقل عبر الكون إلى أن يؤيّن الهيدروجين المتعادل". وأضاف فوغلسبيرغر: "الفارق بين أصغر النطاقات وأكبرها في محاكاتنا أكبر منه في أي محاكاة أخرى".

ويعتزم الفريق إتاحة "لومينا" للمجتمع العلمي لمقارنة نتائجها مع ما ترصده التلسكوبات الحالية والمستقبلية، كما يخطط لاستخدامها في رسم البنية الواسعة للكون المبكر والتنبؤ بأنماط الموجات الثقالية التي قد تولّدها المجرات والثقوب السوداء الأولى. وقال شين: "من أبرز ميزات لومينا حجمها الهائل، إذ تنتج أعداداً ضخمة من المجرات المحاكاة، ما يتيح لنا أخيراً مقارنتها بعيّنات المجرات الكبيرة جداً التي سترصدها المسوح المقبلة".  (MIT News)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف بدأ الكون وماذا حدث خلال الثواني الأولى؟ عالِم يشرح
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يختبر ميزة غير مسبوقة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يستعد لخطوة غير مسبوقة في عالم الفضاء
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا القطاع أمام أزمة غير مسبوقة!
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة هارفارد

المستقبل

الرئيسي

المجر

الغاز

الفلك

بيرين

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-10-26
Lebanon24
11:47 | 2026-10-26
Lebanon24
11:37 | 2026-10-26
Lebanon24
11:33 | 2026-10-26
Lebanon24
10:11 | 2026-10-26
Lebanon24
09:28 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24