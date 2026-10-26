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تكنولوجيا وعلوم

"أبل" تكشف عن أول iPad mini بشاشة OLED.. وهذا سعره

Lebanon 24
26-10-2026 | 17:30
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أبل تكشف عن أول iPad mini بشاشة OLED.. وهذا سعره
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كشفت شركة أبل يوم الاثنين عن أول إصدار من جهاز "آيباد ميني" مزود بشاشة OLED، ويأتي بزيادة كبيرة في السعر مقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات فقط.
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ويبدأ سعر الطراز الجديد من 699 دولارًا، بزيادة قدرها 100 دولار، أو 17%، مقارنة بسعر الطراز السابق الذي كان يبدأ من 599 دولارًا.

وكان الجيل السابق من "آيباد ميني" حافظ على سعره البالغ 499 دولارًا في عام 2024، حتى عندما ضاعفت "أبل" سعة التخزين الأساسية إلى 128 غيغابايت. لكن الشركة رفعت السعر المبدئي في وقت سابق من هذا العام إلى 599 دولارًا، ضمن زيادات واسعة في أسعار منتجاتها بسبب نقص الذاكرة والرقائق.
 
ويبدأ سعر الطراز الجديد -وهو "iPad mini 8"- بسعة التخزين نفسها البالغة 128 غيغابايت، ما يعني أن الزيادة البالغة 100 دولار منذ يونيو لا يقابلها رفع لسعة التخزين، لكن المستخدم يحصل في المقابل على شاشة OLED بدلًا من شاشة LCD، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
 
كما ارتفعت أسعار الطرازات المزودة باتصال واي فاي والشبكات الخلوية بمقدار 100 دولار، من 749 إلى 849 دولارًا.

ومع ذلك، فإن الزيادة في السعر أقل من التوقعات التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ترددت شائعات عن أن سعر "آيباد ميني" المزود بشاشة OLED سيكون أعلى بمقدار 200 دولار من سعر الطراز الحالي. (العربية) 
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