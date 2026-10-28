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متفرقات

من الإعلانات إلى التجسس؟ نشاط إسرائيلي في "ستارلينك"

Lebanon 24
28-10-2026 | 00:00
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من الإعلانات إلى التجسس؟ نشاط إسرائيلي في ستارلينك
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كشفت تحقيقات في مجال الأمن السيبراني عن نشاط مشبوه لشركة تكنولوجيا إعلانية إسرائيلية، يُشتبه في استخدامها الإعلانات الرقمية لتحديد مواقع مستخدمي خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" وتتبع أنشطتهم عبر الإنترنت.

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، توصّل باحثون في شركة "تريند إيه آي"، التابعة لمجموعة "تريند مايكرو" اليابانية، إلى أن شركة "ديسكفر-تك" الإسرائيلية كانت من أبرز الجهات التي تشتري مساحات إعلانية تستهدف مستخدمي "ستارلينك"، واحتلت المرتبة الأولى في المزايدات الإعلانية المرتبطة بالخدمة في أكثر من 100 دولة.
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وتعتمد الآلية على أنظمة المزايدات الآلية لشراء الإعلانات داخل المواقع والتطبيقات، والتي قد تتيح للجهات المشاركة جمع بيانات عن المستخدمين، بما يساعد على تحديد مواقعهم وهوياتهم وتتبع نشاطهم الرقمي.

وكان تقرير أمني نُشر في 15 تشرين الأول قد رصد هذا النشاط تحت الاسم الرمزي "Shadow-Earth-79"، قبل أن تكشف تحقيقات أخرى ارتباطه بشركة "ديسكفر-تك".

وأظهرت البيانات تركّزاً لافتاً في استهداف مستخدمي "ستارلينك" في دول تشهد نزاعات أو قيوداً على الاتصالات، بينها سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان وأفغانستان، ما عزّز شكوك الباحثين بشأن الأهداف الفعلية للنشاط الإعلاني.

وعقب نشر التحقيقات، أعلنت شركات بينها "غوغل" و"كومكاست" استبعاد "ديسكفر-تك" من منصاتها الإعلانية، فيما بدأت جهات أخرى مراجعات داخلية للتحقق من احتمال استهداف موظفيها.

ولم تستجب الشركة الإسرائيلية أو "سبيس إكس"، المشغّلة لخدمة "ستارلينك"، لطلبات التعليق، فيما لم تثبت التحقيقات المنشورة أن جميع الإعلانات المرصودة استُخدمت فعلياً للتجسس على المستخدمين.
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