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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف مفاجآت آيفون 18e

Lebanon 24
28-10-2026 | 05:00
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تحدثت تسريبات جديدة عن المواصفات المتوقعة لهاتف آيفون 18e، الذي تستعد شركة أبل لطرحه ضمن فئة هواتفها الأقل تكلفة خلال عام 2027، مع تحسينات محتملة في الأداء وكاميرا السيلفي، مقابل استمرار بعض القيود التي ظهرت في الأجيال السابقة، أبرزها معدل تحديث الشاشة البالغ 60 "هرتز".
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وبحسب تقرير نشره موقع MacRumors ، نقلًا عن المسرب المعروف باسم «Digital Chat Station» ، قد يأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.12 بوصة، تعتمد تقنية LTPS، مع الإبقاء على معدل تحديث 60 هرتز، بدلًا من الانتقال إلى شاشة أكثر سلاسة بمعدل 120 هرتز.

ويتمثل أبرز التغييرات المتوقعة في اعتماد الهاتف على معالج «A20»، بدلًا من معالج «A19» المستخدم في آيفون 17e. وتشير التسريبات إلى أن الشريحة الجديدة قد تُصنع بتقنية 2 نانومتر، مقارنة بتقنية 3 نانومتر في الجيل السابق، ما قد ينعكس إيجابًا على سرعة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التطور الهاتف على التعامل مع التطبيقات والألعاب والمهام اليومية بكفاءة أكبر، مع احتمال تحسين عمر البطارية بفضل كفاءة المعالج، رغم عدم توفر أرقام مؤكدة بشأن الأداء أو مدة التشغيل حتى الآن.

على صعيد التصوير، تشير التسريبات إلى احتفاظ آيفون 18e بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل، على غرار آيفون 17e. ولم تكشف المعلومات المتاحة عن تغييرات مؤكدة في المستشعر أو العدسة، ما يجعل حجم التحسن المحتمل في جودة الصور غير واضح حتى الآن.

أما الكاميرا الأمامية، فقد تكون أبرز التحديثات في هذا الجانب، إذ يُتوقع أن ترتفع دقتها إلى 24 ميغابكسل، مقارنة بـ12 ميغابكسل في آيفون 17e. وإذا تأكدت هذه المواصفة، فقد تتيح التقاط صور سيلفي بتفاصيل أكثر، لكن الدقة وحدها لا تكفي للحكم على جودة الصور النهائية، التي تتأثر أيضًا بالمستشعر ومعالجة الصور والإضاءة.
ومن المتوقع أن يصل آيفون 18e خلال ربيع 2027، بالتزامن مع إطلاق آيفون 18 وآيفون Air 2، وفقًا للتقارير المتداولة عن خطة أبل المقبلة. ومع ذلك، لم تعلن الشركة رسميًّا عن الهاتف أو موعد طرحه أو سعره.(إرم نيوز)


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