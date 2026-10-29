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رسائل ديسكورد قد تظهر في غوغل.. كيف تحمي خصوصيتك؟

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:00
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رسائل ديسكورد قد تظهر في غوغل.. كيف تحمي خصوصيتك؟
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أثار ظهور محتوى بعض المحادثات العامة على منصة "ديسكورد" في نتائج محركات البحث تساؤلات بشأن خصوصية المستخدمين، ولا سيما أولئك الذين يعتقدون أن الرسائل المنشورة داخل الخوادم لا يمكن الوصول إليها خارج التطبيق.

وتكمن المشكلة في إمكانية وصول محركات البحث إلى المحتوى المتاح علناً عبر صفحات أو روابط قابلة للفهرسة، ما قد يسمح بظهور بعض الرسائل والمعلومات في نتائج البحث.
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ولا يعني ذلك أن جميع محادثات "ديسكورد" أصبحت مكشوفة، إذ تبقى الرسائل الخاصة والقنوات المقيّدة بصلاحيات الوصول خارج نطاق الفهرسة العامة في الظروف المعتادة.

ولحماية الخصوصية، يُنصح بتجنب نشر المعلومات الشخصية أو الحساسة في القنوات العامة، ومراجعة إعدادات الخوادم وصلاحيات الوصول، وعدم مشاركة روابط المحادثات التي قد تتضمن بيانات خاصة.

كما يُفضّل التعامل مع أي رسالة منشورة في مساحة عامة على أنها قابلة للانتشار خارج المنصة، حتى لو كانت موجّهة في الأصل إلى مجموعة محددة من المستخدمين.
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