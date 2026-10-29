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تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل لبعض مستخدمي هواتف "آيفون"!

Lebanon 24
29-10-2026 | 02:41
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قامت شركة آبل بإصدار تحذير عاجل لبعض مستخدمي هواتف "آيفون" بشأن ثغرة أمنية يُحتمل أنها استُغلت في "هجوم شديد التعقيد"، وفق ما نقلته تقارير تقنية.

وأطلقت الشركة تحديث iOS 18.7.11 في 26 تشرين الأول، لهواتف "آيفون XS" و"آيفون XS Max" و"آيفون XR"، لمعالجة الثغرة التي قد تسمح للمهاجمين بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على الجهاز عبر ملف مُعد خصيصا لاستغلال الخلل الأمني.
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وتقع الثغرة في مكوّن CoreGraphics، المسؤول عن معالجة الصور والمحتوى المرئي وعرضه على أجهزة آبل. وتحمل الرقم CVE-2026-86950، وترتبط بخلل يسمح بكتابة بيانات خارج مساحة الذاكرة المخصصة لها، ما قد يتيح تنفيذ تعليمات ضارة.

وقالت آبل إن الثغرة "ربما استُغلت في هجوم شديد التطور استهدف أفرادا محددين"، على إصدارات من نظام iOS تسبق الإصدار iOS 27. وأوضحت أنها عالجت المشكلة من خلال تحسين آليات التحقق من حدود الذاكرة، بعد تلقي بلاغ من فريق أمن المنتجات في شركة ميتا.

ويتضمن التحديث إصلاح ثغرتين إضافيتين:

- الوصول إلى الكاميرا: قد تسمح إحداهما لتطبيق ضار باستخدام الكاميرا دون إذن المستخدم.

- كشف المعلومات الشخصية: قد تؤدي الأخرى إلى تسريب بيانات حساسة. ولم تؤكد آبل استغلال هاتين الثغرتين في هجمات فعلية.

وفي سياق متصل، أشار باحثون أمنيون في Calif.io إلى إمكانية التسبب في تلف الذاكرة باستخدام ملف PDF يحتوي على خط مُعد خصيصا لاستغلال الخلل. وأثار تحليلهم احتمال وجود صلة بتطبيق "واتس آب"، لكنه لم يثبت أن التطبيق استُخدم في الهجمات الفعلية أو يوضح كيفية تنفيذها.

كما أصدرت آبل تحديث iPadOS 18.7.11 لجهاز آيباد من الجيل السابع.(روسيا اليوم)
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