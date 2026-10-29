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تكنولوجيا وعلوم

تنبيه: هذه التلفزيونات قد تتنصت على أصوات داخل منزلكم!

Lebanon 24
29-10-2026 | 05:00
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تنبيه: هذه التلفزيونات قد تتنصت على أصوات داخل منزلكم!
تنبيه: هذه التلفزيونات قد تتنصت على أصوات داخل منزلكم! photos 0
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قال باحث أمني مستقل، يعرف باسم "@Log4j"، إنه اكتشف أدلة تشير إلى أن بعض أجهزة تلفاز "سامسونغ" تجمع بيانات عن المستخدمين وتتتبع أنشطتهم، ويتضمن ذلك رصد أصوات داخل المنزل لاستخدامها في توجيه الإعلانات.
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ولفت الباحث، في منشورات على منصة "إكس" (X)، إلى انه استغل ثغرة في تلفاز تبلغ قيمته نحو 3000 دولار، للوصول إلى وثائق أمنية سرية تشير، بحسب قوله، إلى مشاركة البيانات مع أكثر من 400 جهة خارجية.

وأوضح "@Log4j" أن البيانات التي حصل عليها تدل على:
رصد الأصوات: مزاعم بشأن استخدام الميكروفونات لالتقاط أصوات مثل نباح الكلاب وبكاء الأطفال، بهدف تخصيص الإعلانات.

تتبع الأجهزة: إجراء فحوص للشبكة المحلية بعد 20 دقيقة من تشغيل التلفاز، ثم تكرارها كل ساعة، للتعرف على الأجهزة المتصلة بها.

مشاركة البيانات: استمرار اتصالات الجهاز بشبكات إعلانية تابعة لـ"غوغل"، وإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى "أمازون"، رغم اختيار الباحث عدم مشاركة بياناته مع الشركاء.

وأشار إلى أن هذه الممارسات قد تتجاوز جمع البيانات المرتبط بتقنية "التعرف التلقائي على المحتوى" (ACR)، المستخدمة في تحليل عادات المشاهدة وتخصيص الإعلانات.

وتأتي هذه المزاعم بعد تقارير سابقة أثارت تساؤلات بشأن خصوصية مستخدمي أجهزة تلفاز "إل جي" (LG)، وقدرتها على التقاط الأصوات وإرسال البيانات عبر الإنترنت. لكن هذه الادعاءات لا تعني بالضرورة أن جميع الأجهزة تسجل المحادثات أو تعمل بالطريقة نفسها.

"سامسونغ" ترد
الا ان "سامسونغ"، نفت في تصريح لصحيفة "ديلي ميل"، أن تكون تقنية "التعرف التلقائي على المحتوى" مفعلة افتراضيا، مؤكدة أن تشغيلها يتطلب موافقة المستخدم، وأنه يستطيع تعطيلها في أي وقت.

وقال متحدث باسم الشركة: "عندما يعطل المستخدم هذه التقنية، لا تُجمع أي معلومات تتعلق بما يشاهده ولا تُنقل".(روسيا اليوم)
 
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