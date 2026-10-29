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متفرقات

تشققات في "آيفون ديو".. هل تواجه أبل مشكلة في هاتفها القابل للطي؟

Lebanon 24
29-10-2026 | 07:55
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تشققات في آيفون ديو.. هل تواجه أبل مشكلة في هاتفها القابل للطي؟
تشققات في آيفون ديو.. هل تواجه أبل مشكلة في هاتفها القابل للطي؟ photos 0
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تواجه شركة "أبل" تساؤلات متزايدة بشأن متانة هاتفها الجديد القابل للطي "آيفون ديو"، بعد ورود شكاوى من مستخدمين عن ظهور تشققات وأعطال في الشاشة الداخلية، بعضها بعد ساعات قليلة من بدء الاستخدام.

وأقرت الشركة بوجود مشكلة تؤثر في عدد محدود من الأجهزة، داعية المستخدمين المتضررين إلى التواصل مع خدمة "AppleCare" للحصول على أجهزة بديلة، من دون الكشف عن العدد الإجمالي للحالات أو السبب الفني وراء الأعطال.
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وتتركز الشكاوى حول ظهور تشققات قرب منطقة الطي، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة الشاشة على تحمل عمليات الفتح والإغلاق المتكررة.

وتشير تحليلات تقنية أولية إلى احتمال ارتباط المشكلة بآلية المفصلة أو الضغط الذي تتعرض له طبقات الشاشة المرنة، فيما تُطرح فرضيات أخرى تتعلق بدقة تجميع المكونات أو وجود جسيمات صغيرة داخل منطقة الطي.

غير أن هذه التفسيرات لا تزال غير مؤكدة، في غياب نتائج فحوص مستقلة تحدد السبب الفعلي للتشققات، أو ما إذا كانت مرتبطة بعيب في التصميم أو التصنيع.

ورغم الشكاوى المتداولة، لا تتوافر حتى الآن أدلة تثبت أن المشكلة واسعة النطاق أو تشمل جميع الأجهزة.

وتضع هذه التطورات متانة الهاتف الجديد تحت الاختبار، خصوصاً أن "آيفون ديو" يمثل دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي، وسط ترقب لأي توضيحات إضافية من الشركة بشأن أسباب الأعطال والإجراءات المحتملة لمعالجتها.
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