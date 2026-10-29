نظارات ذكية تنافس ميتا وأبل... إليكم التفاصيل

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كشفت شركة "إكسريال" (Xreal) عن نظاراتها الذكية الجديدة "إكسريال أورا" (Xreal Aura)، التي تعمل بمنصة "أندرويد XR" من " " ومعالجات "سنابدراغون رياليتي إيليت" من "كوالكوم"، في خطوة تعكس احتدام المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء والواقع الممتد.وجاء الإعلان خلال قمة مطوري "أندرويد" التي عُقدت الأربعاء، بعدما استعرضت الشركتان الجهاز في وقت سابق من العام خلال مؤتمر "غوغل I/O" للمطورين.وتسعى "غوغل" إلى تعزيز حضورها في هذا المجال من خلال التعاون مع شركات عدة، بينها "سامسونغ" و"إكسريال"، لتطوير أجهزة تعتمد على منصتها، في ظل توسع "ميتا" في سوق النظارات الذكية، وسعي "أبل" و"غوغل" إلى طرح منتجات تنافسية.نظارات متصلة بجهاز خارجيتختلف "إكسريال أورا" عن الأجهزة التي تعتمد على معالجة جميع البيانات داخل النظارات نفسها، إذ تتصل بوحدة خارجية صغيرة تتولى جانباً من العمليات الحاسوبية، فيما تعرض النظارات المحتوى أمام عيني المستخدم ضمن مجال رؤيته.ويقترب تصميمها من نظارات "ميتا" الذكية أكثر من اقترابه من خوذة "أبل فيجن برو"، الأكبر حجماً.وتعتمد النظارات على شاشة من نوع "مايكرو أوليد" من شركة "سوني"، بدقة 1200 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً، مع مجال رؤية يصل إلى 95 درجة. وتمنحها هذه المواصفات، نظرياً، تفوقاً في بعض جوانب على نظارات "راي بان ميتا ديسبلاي".لكن الجهاز يزن نحو 95 غراماً، مقارنة بـ69 غراماً لنظارات "ميتا"، فضلاً عن ضرورة حمل الوحدة الخارجية المتصلة به، ما قد يؤثر في سهولة الاستخدام والتنقل.تطبيقات وألعاب وشاشة افتراضية كبيرةتدعم النظارات، عند إطلاقها، مجموعة من تطبيقات وألعاب "غوغل بلاي"، إلى جانب تجارب مخصصة للواقع الممتد، تشمل تطبيق الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) لنظام "أندرويد XR"، و"نيفاتارز"، و"فول آوت: فاكيشنز"، وتجربة "بروجكت هاي ماري: جيرني أمونغ ذا ستارز"، وتطبيق "ناسكار XR"، إضافة إلى عرض "كسارة البندق" لفرقة سان فرانسيسكو للباليه.ويمكن للمستخدمين توصيل حاسوب أو جهاز ألعاب محمول بالنظارات مباشرة عبر منفذ USB-C، لاستخدامها شاشةً إضافية. كما تتيح إنشاء بيئة عمل افتراضية متعددة الشاشات أو عرض شاشة افتراضية كبيرة، بما يخدم أغراض الترفيه والعمل والإنتاجية.أما الصوت، فيعتمد على تقنيات شركة "بوز"، لتوفير تجربة صوتية أثناء مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى.وبفضل اعتمادها على منصة "أندرويد XR"، تتضمن النظارات مساعد "جيميني" للرد على الأسئلة ومساعدة المستخدمين على فهم المحتوى أمامهم، ما يضيف بُعداً تفاعلياً إلى تجربة الاستخدام.الأسعار وموعد الشحنبدأت الشركة استقبال الطلبات على النظارات في وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، على أن تبدأ عمليات الشحن بحلول منتصف تشرين الثاني.وتتوفر بنسختين:* 12 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و256 غيغابايت للتخزين: بسعر أساسي يبلغ 1279 دولاراً، مع سعر إطلاق مخفّض قدره 1099 دولاراً حتى نهاية كانون الأول.* 16 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و512 غيغابايت للتخزين: بسعر أساسي يبلغ 1499 دولاراً، مع سعر إطلاق قدره 1299 دولاراً حتى نهاية كانون الأول.سوق واعدة وتحديات ماليةورغم التطور التقني الذي يشهده قطاع النظارات الذكية، لا يزال بناء نشاط تجاري مربح في هذا المجال تحدياً أمام الشركات. وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إكسريال"، تشي شو، قد أشار في أيار إلى صعوبة تحقيق الأرباح في هذا السوق، معتبراً أن الشركات العاملة فيه تواجه خسائر.ورأى شو أن القطاع يقترب من مرحلة مفصلية، مع تطور المكونات المادية وأنظمة التشغيل والتصميم، لكنه شدد على أن نجاح النظارات الذكية يتطلب تكامل هذه العناصر مع واجهة استخدام فعالة.ومع دخول "إكسريال أورا" إلى السوق، يبقى التحدي الأساسي في مدى قدرة هذه الأجهزة على الجمع بين جودة العرض وسهولة الاستخدام والسعر المقبول، وتحويل التجارب التقنية المتقدمة إلى منتجات تجذب شريحة واسعة من المستهلكين.