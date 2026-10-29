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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف مواصفات هاتف هواوي O1 Pro المرتقب

Lebanon 24
29-10-2026 | 17:00
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كشف المدوّن التقني الصيني Digital Chat Station عن مواصفات أول هاتف ذكي من العلامة الفرعية الجديدة التي تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاقها، والذي يحمل الاسم الرمزي "O1 Pro"، وذلك قبل أسابيع من الإطلاق المتوقع في نوفمبر المقبل.
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وأفاد موقع ITHome، يأتي الهاتف بشاشة عريضة في هيكل تقليدي غير قابل للطي، ويبلغ مقاس الشاشة 6.39 بوصة من نوع LTPS، يُتوقع أن تكون اللوحة نفسها المستخدمة في هاتف هواوي Pura X View.

مواصفات هاتف هواوي O1 Pro الجديد 
توقع المدون التقني أن تكون شاشة الهاتف على الأرجح بتقنية LTPS، وأن يعمل الهاتف بمعالج من سلسلة "كيرين 9" دون تحديد الطراز الدقيق بعد.

ومن المنتظر أن تتوفر النسخة الأعلى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، ضمن 4 نسخ تشمل 12 جيجابايت مع 256 أو 512 جيجابايت، و16 جيجابايت مع 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. 

وسيطرح الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود النجمي والأبيض السديمي والبنفسجي.

رغم القيود الأميركية.. هواوي تطلق Mate 90 بمعالج Kirin 9050 Pro
كشفت هواوي عن هاتفها الذكي Mate 90، معتمدة على نظام التشغيل الخاص بها، وبنية الرقائق المعاد تصميمها، لتعزيز أدائها في مواجهة القيود الأمريكية.

تشير التسريبات إلى أن العلامة الجديدة، المتداولة حتى الآن باسم (Xingmang) وتعني "ضوء النجوم" (Starlight)، تستهدف البيع عبر الإنترنت أساساً بأسعار تنافسية، وأن لدى هواوي خططاً لعدة هواتف تحتها، بينها طراز مزوّد بمروحة تبريد نشطة، وآخر وصفه المدون بأنه طراز "للاستعراض" سيكون بإمكانيات أعلى.

وكانت تقارير سابقة رجّحت أن أجهزة العلامة ستكون من الفئة المتوسطة بمعالجات "كيرين 8"، وتعمل بنظام HarmonyOS مع تقنية التصوير XMAGE الخاصة بهواوي.

ولم تؤكد هواوي حتى الآن العلامة الجديدة إلا أن المدون الصيني أشار إلى أن (Starlight) مجرد ترجمة إنجليزية للاسم الصيني وأن الاسم التجاري النهائي قد يختلف، بينما أشارت تقارير سابقة إلى علامة باسم "شينجياو" (Xingyao).

وسبق أن سجّلت هواوي في عام 2023 علامات تجارية من بينها "Xingyao mobile phone" و"Huawei Xingyao".

قبل مؤتمر أبل.. هاتف هواوي ثلاثي الطي يتلقى 2.7 مليون طلب شراء مسبق
حقق هاتف هواوي ثلاثي الطي "Mate XT" رقماً غير مسبوق في معدل طلبات الشراء المسبقة، مسجلاً 2.7 مليون طلب خلال ساعات قليلة فقط من إتاحته على متجرها الإلكتروني.

وإذا تأكد الإطلاق، ستكون هذه أول علامة فرعية جديدة تبنيها هواوي منذ تخليها عن علامتها (Honor) قبل نحو 6 سنوات، حين أعلنت الشركة في 17 نوفمبر 2020 بيع جميع أصول "هونر" إلى تحالف يضم أكثر من 30 وكيلاً وموزعاً عبر شركة "شنتشن زيكسين لتقنية المعلومات الجديدة"، في خطوة قالت هواوي إنها جاءت لضمان بقاء العلامة وسط ضغوط العقوبات الأميركية التي قيّدت إمدادات مكونات هواتفها.

وكانت هواوي أسست "هونر" عام 2013 كعلامة موجهة للشباب بهواتف منخفضة ومتوسطة السعر، قبل أن تتحول إلى علامة تتجاوز شحناتها 70 مليون وحدة سنوياً.

ويأتي هذا التسريب في وقت ينتعش فيه اتجاه الهواتف ذات الشاشات العريضة غير القابلة للطي، بعدما حقق "بيورا إكس فيو"، بحسب تقارير، مبيعات تجاوزت 280 ألف وحدة خلال 5 أيام فقط من طرحه.

وكانت تقارير أفادت بأن هواوي تعتزم إطلاق ما يصل إلى 7 هواتف ذكية في نوفمبر، منها سلسلة "نوفا 17" وهاتف "ميت إكس 8" القابل للطي وطراز "Air" جديد، إلى جانب أول هاتف من علامتها الفرعية المرتقبة، على أن يكون الظهور الأول للعلامة داخل الصين على الأرجح.
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