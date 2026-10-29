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صحة

العدسات اللاصقة الذكية... تقنية جديدة تجمع بين مراقبة الصحة والواقع المعزز

Lebanon 24
29-10-2026 | 13:38
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العدسات اللاصقة الذكية... تقنية جديدة تجمع بين مراقبة الصحة والواقع المعزز
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تتجه الأبحاث التكنولوجية نحو تطوير عدسات لاصقة ذكية قادرة على أداء وظائف تتجاوز تصحيح النظر، من خلال دمج مستشعرات إلكترونية دقيقة وتقنيات متقدمة تتيح مراقبة بعض المؤشرات الحيوية، مع إمكانية عرض معلومات رقمية أمام المستخدم مستقبلاً، من دون الحاجة إلى ارتداء نظارات ذكية أو حمل أجهزة إضافية.

وتفتح هذه الابتكارات آفاقاً جديدة أمام استخدام التكنولوجيا في المجال الطبي والواقع المعزز، إلا أن تحويلها إلى منتجات عملية يظل مرتبطاً بتجاوز تحديات تتعلق بسلامة العين، ودقة القراءات، ومصادر الطاقة، وحماية المعلومات الشخصية.

العدسات الذكية ومراقبة المؤشرات الصحية

على خلاف العدسات اللاصقة التقليدية التي تركز على تحسين الرؤية، تسعى العدسات الذكية إلى توفير وظائف إضافية من خلال مستشعرات مصغرة ومواد إلكترونية مرنة يمكن دمجها في تصميم رقيق يناسب سطح العين.

وتشمل التطبيقات التي يدرسها الباحثون إمكانية تحليل مكونات الدموع لرصد تغيرات كيميائية قد ترتبط ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك متابعة مستويات الغلوكوز.

لكن هذه الإمكانية لا تزال تواجه عقبات علمية، إذ لا تتطابق مستويات الغلوكوز في الدموع بالضرورة مع مستوياته في الدم، كما تتأثر القياسات بعوامل بيولوجية وبيئية مختلفة. لذلك، لا يمكن اعتبار هذه التقنية بديلاً معتمداً عن أجهزة قياس سكر الدم المستخدمة في الرعاية الطبية.

وتتجه أبحاث أخرى إلى تطوير عدسات قادرة على رصد تغيرات مرتبطة بضغط العين، وهو مؤشر مهم في متابعة مرض الغلوكوما، المعروفة أيضاً بالمياه الزرقاء.

وتعتمد بعض النماذج التجريبية على قياس التغيرات التي تطرأ على شكل العدسة أو الإجهاد الميكانيكي الواقع عليها، بهدف توفير بيانات تساعد في متابعة حالة العين. ومع ذلك، لا تزال دقة هذه القياسات ومدى اعتمادها في الممارسة السريرية بحاجة إلى مزيد من التقييم.

شاشات مصغرة لعرض المعلومات أمام العين

لا تقتصر استخدامات العدسات اللاصقة الذكية على التطبيقات الطبية، بل تمتد إلى أبحاث الواقع المعزز التي تسعى إلى دمج المعلومات الرقمية ضمن مجال رؤية المستخدم مباشرة.

ومن الممكن أن تتيح هذه التقنية مستقبلاً الاطلاع على إشعارات أو بيانات مختصرة أو معلومات مرتبطة بالمحيط، من دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة هاتف أو جهاز منفصل.

غير أن تحويل العدسة إلى وسيلة عرض رقمية يمثل تحدياً تقنياً كبيراً، إذ يتطلب دمج مكونات بصرية وإلكترونية بالغة الصغر، مع توفير الطاقة والاتصال اللاسلكي، والحفاظ على وضوح الصورة وراحة المستخدم.

ومن التجارب المعروفة في هذا المجال مشروع شركة Mojo Vision، التي كشفت عن نموذج تجريبي لعدسة لاصقة تتضمن شاشة دقيقة مدمجة.

ويعكس هذا المشروع الإمكانات التي قد توفرها تقنيات العرض المصغرة، لكنه لا يعني أن العدسات المزودة بشاشات أصبحت متاحة على نطاق واسع للاستخدام اليومي.

مستشعرات إلكترونية داخل عدسة شفافة

يمثل دمج الإلكترونيات في عدسة لاصقة من دون التأثير في خصائصها البصرية أو راحتها أحد أبرز التحديات أمام المطورين.

فمن الضروري أن تحافظ العدسة على مرونتها ورقتها، وأن تسمح بوصول الأكسجين الكافي إلى القرنية، مع تجنب إعاقة الرؤية أو التسبب في تهيج العين.

وللتغلب على هذه العقبات، يعمل الباحثون على تطوير مستشعرات صغيرة ودوائر إلكترونية مرنة ومواد تتفاعل مع تغيرات كيميائية وفيزيائية محددة.

كما يدرسون وسائل لتبادل البيانات لاسلكياً وتشغيل المكونات الإلكترونية باستخدام مصادر طاقة محدودة الحجم، مع الحد من الحرارة الناتجة عنها وضمان عدم تأثيرها في أنسجة العين.

وتشمل التحديات أيضاً حماية المكونات من الأملاح والرطوبة الموجودة في الدموع، والحفاظ على دقة القراءات واستقرارها، ومنع حدوث التهابات أو خدوش في سطح العين نتيجة الاستخدام.

حماية البيانات وسلامة العين

مع تطور العدسات القادرة على جمع معلومات صحية ونقلها إلى أجهزة أخرى، تبرز تساؤلات بشأن كيفية تخزين هذه البيانات، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، ومدى حماية خصوصية المستخدمين.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عندما تكون المعلومات مرتبطة بالحالة الصحية أو السجلات الطبية للأفراد.

أما من الناحية الطبية، فيتطلب استخدام العدسات الذكية إجراء اختبارات دقيقة للتحقق من توافق المواد المستخدمة مع أنسجة العين، ومدى سماحها بمرور الأكسجين، واستقرار مكوناتها الإلكترونية، فضلاً عن تقييم مخاطر العدوى والتهيج.

كما يجب التأكد من موثوقية المستشعرات ودقة النتائج قبل اعتمادها في التطبيقات الطبية، خصوصاً عندما تتعلق القراءات بمتابعة الأمراض أو اتخاذ قرارات علاجية.

هل تصبح العدسات الذكية جزءاً من الحياة اليومية؟

تمثل العدسات اللاصقة الذكية أحد المسارات الواعدة لتطوير تقنيات تجمع بين الأجهزة الإلكترونية والوظائف الطبية، إذ يمكن أن تسهم مستقبلاً في تحسين مراقبة بعض المؤشرات الصحية وتوفير طرق جديدة للتفاعل مع المعلومات الرقمية.

لكن الوصول إلى الاستخدام التجاري الواسع لا يزال يتطلب معالجة تحديات هندسية وطبية وتنظيمية، إلى جانب إثبات جدوى هذه المنتجات وسلامتها على المدى الطويل.

وسيظل نجاح هذه التكنولوجيا مرهوناً بقدرتها على تقديم فوائد ملموسة للمستخدمين، مع ضمان دقة المعلومات وحماية خصوصيتهم والحفاظ على صحة العين، وليس بمجرد القدرة على تصغير المكونات الإلكترونية ودمجها داخل عدسة شفافة.

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