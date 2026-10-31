كيف تمنع الغرباء من استخدام شبكة "الواي فاي" الخاصة بك؟

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قد يؤدي اتصال أشخاص غير مصرح لهم بشبكة "الواي فاي" المنزلية إلى إبطاء سرعة الإنترنت وزيادة استهلاك البيانات، فضلاً عن تعريض خصوصية المستخدم وأجهزته لمخاطر أمنية.ويمكن اكتشاف الأجهزة الغريبة من خلال الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه "الراوتر"، والاطلاع على قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومقارنتها بالأجهزة الموجودة .ويُعد تغيير كلمة مرور الشبكة من أكثر الوسائل فعالية لمنع المستخدمين غير المرغوب فيهم من الاستمرار بالاتصال، إذ يتعين على الأجهزة إعادة إدخال كلمة المرور الجديدة للوصول إلى الإنترنت.وينصح خبراء الأمن الرقمي باختيار كلمة مرور طويلة يصعب تخمينها، وتفعيل التشفير "WPA3" عند توافره، أو "WPA2" في الأجهزة التي لا تدعم المعيار الأحدث.كما يمكن حظر الأجهزة غير المعروفة من إعدادات الراوتر، مع الإشارة إلى أن حظر عناوين "MAC" وحده لا يوفر حماية كاملة، نظراً إلى إمكانية تغيير هذه العناوين أو انتحالها.وتشمل الإجراءات الوقائية أيضاً تحديث البرامج الثابتة للراوتر، وتعطيل خاصية "WPS" عند عدم الحاجة إليها، وإيقاف شبكة الضيوف إذا لم تكن مستخدمة، إلى جانب تغيير كلمة مرور إدارة الجهاز الافتراضية.ويؤكد مختصون أن مراجعة الأجهزة المتصلة بصورة دورية، واعتماد إعدادات حماية حديثة، يساعدان على الحد من الاستخدام غير المصرح به والحفاظ على أمان الشبكة المنزلية.