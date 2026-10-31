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تكنولوجيا وعلوم

قبل شراء هاتف جديد.. اختبارات تكشف أيهما أكثر متانة آيفون 18 برو ماكس أم غالاكسي S26 ألترا ؟

Lebanon 24
31-10-2026 | 03:07
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قبل شراء هاتف جديد.. اختبارات تكشف أيهما أكثر متانة آيفون 18 برو ماكس أم غالاكسي S26 ألترا ؟
قبل شراء هاتف جديد.. اختبارات تكشف أيهما أكثر متانة آيفون 18 برو ماكس أم غالاكسي S26 ألترا ؟ photos 0
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كشفت اختبارات المتانة عن اختلافات واضحة بين هاتفي آيفون 18 برو ماكس وسامسونغ غالاكسي S26 ألترا، رغم تقاربهما في الأداء والكاميرات والبطارية، إذ تفوق كل منهما في جوانب مختلفة من مقاومة الخدوش والسقوط.
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وبحسب اختبارات نشرها موقع «SlashGear»، أظهرت شاشة آيفون مقاومة أفضل للخدوش، إذ لم تظهر عليها العلامات إلا عند المستوى السابع على مقياس الصلابة، مقابل المستوى السادس لهاتف سامسونغ، وفق اختبارات قناة JerryRigEverything.

لكن نتائج السقوط كانت أكثر تبايناً؛ ففي بعض التجارب تعرض الهاتفان للكسر عند سقوطهما من ارتفاع متر واحد، فيما أظهر آيفون قدرة أفضل على تحمل بعض الصدمات، بينما تفوق غالاكسي في مقاومة السقوط على الزوايا بفضل متانة إطاره المصنوع من الألومنيوم.

كما كشفت اختبارات أخرى أن السقوط على الخرسانة قد يتسبب بأضرار مختلفة بحسب زاوية الارتطام وارتفاعه، إذ تعرض آيفون لتشقق الشاشة في إحدى التجارب، بينما تضررت الكاميرا الخلفية لهاتف سامسونغ في تجربة أخرى.

وتؤكد هذه النتائج أن أياً من الهاتفين لا يتمتع بحماية مطلقة من السقوط، وأن مقاومة الخدوش لا تعني بالضرورة القدرة على تحمل الصدمات.

لذلك، تبقى الأغطية الواقية وخدمات الحماية مثل AppleCare+ وSamsungCare+ من الخيارات المهمة لتقليل مخاطر الأضرار وتكاليف الإصلاح، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة.
 
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