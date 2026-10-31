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تكنولوجيا وعلوم

قد يتسبب بتلفه.. خطأ شائع يرفع حرارة "الراوتر"

Lebanon 24
31-10-2026 | 05:00
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قد يتسبب بتلفه.. خطأ شائع يرفع حرارة الراوتر
قد يتسبب بتلفه.. خطأ شائع يرفع حرارة الراوتر photos 0
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لا تعني سخونة جهاز توجيه الإنترنت "الراوتر" بالضرورة وجود عطل، إذ تنتج الأجهزة الإلكترونية حرارة خلال عملها الطبيعي. لكن ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير معتاد قد يؤثر في أداء الجهاز وعمره الافتراضي، ويستدعي الانتباه.

وتختلف درجات الحرارة التي يتحملها الراوتر بحسب نوعه ومواصفاته، لذلك يُنصح بمراجعة دليل الشركة المصنّعة لمعرفة نطاق التشغيل الآمن.

ومن أبرز أسباب ارتفاع حرارته وضعه تحت أشعة الشمس المباشرة، أو بالقرب من مصادر التدفئة، إضافة إلى ضعف التهوية وتراكم الغبار في فتحات التبريد.
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ولتجنب المشكلة، يُفضّل وضع الراوتر في مكان مفتوح وجيد التهوية، وعدم تغطيته أو إحاطته بالأغراض، مع تنظيف فتحات التهوية دورياً.

أما إذا ارتفعت حرارته بصورة غير طبيعية، فيُنصح بفصل الكهرباء عنه وتركه يبرد قبل إعادة تشغيله، والتأكد من استخدام محول طاقة أصلي أو معتمد.

وفي حال تكررت السخونة المفرطة رغم اتخاذ هذه الإجراءات، فقد يكون السبب عطلاً داخلياً يستدعي فحص الجهاز.

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