تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يعزز الخصوصية.. مايكروسوفت تطلق تحديثاً جديداً لـ"ويندوز 11"

Lebanon 24
01-11-2026 | 07:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يعزز الخصوصية.. مايكروسوفت تطلق تحديثاً جديداً لـويندوز 11
يعزز الخصوصية.. مايكروسوفت تطلق تحديثاً جديداً لـويندوز 11 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا تجريبيًّا جديدًا لنظام التشغيل "ويندوز 11"، يحمل رقم Windows 11 Insider Preview Build 26220.9836، لمشتركي قناة Beta، في 30 تشرين الأول 2026، استنادًا إلى إصدار Windows 11 25H2، عبر حزمة تمكين.

ويتضمن التحديث ميزات جديدة للتحكّم في أذونات التطبيقات، إلى جانب تحسينات في أدوات تسهيل الاستخدام وإصلاح عدد من المشكلات التقنية.
Advertisement
 
أتاحت مايكروسوفت للمستخدمين إمكانية إدارة أذونات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي لكل تطبيق من تطبيقات سطح المكتب على حدة، بعدما كانت التطبيقات التقليدية تعتمد سابقًا على إعداد موحد للتحكم في الوصول إلى هذه الموارد على مستوى الجهاز.

وبات بإمكان المستخدمين السماح للتطبيقات بالوصول إلى هذه الموارد أو حظرها، من خلال الانتقال إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية والأمان (Privacy & Security)، واختيار الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع.

وعند محاولة أي تطبيق استخدام أحد هذه الموارد للمرة الأولى، سيطلب النظام موافقة المستخدم قبل السماح بالوصول إليها.

وأكدت الشركة أن التحديث سيحافظ على قرارات الأذونات السابقة، إذ ستستمر التطبيقات التي حصلت على الموافقة في الوصول إلى الموارد المسموح بها، بينما ستظل التطبيقات التي سبق رفض طلباتها، محظورة.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن بعض التطبيقات التي تعتمد على مكونات مشتركة في النظام أو خدمات تعمل عبر المتصفح قد تظهر بأسماء مختلفة عن المعتاد، فيما قد تُصنف تطبيقات أخرى على أنها غير موقعة، إذا تعذّر التحقق من هوية ناشرها، داعية المستخدمين إلى منح الأذونات للتطبيقات الموثوقة والمعروفة فقط.
 
وأجرت مايكروسوفت تعديلات على شاشة تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح الأمان، شملت إزالة أيقونة "المستخدم الآخر" من واجهة إدخال رمز التعريف الشخصي (PIN)، بهدف تبسيط عملية تسجيل الدخول وجعلها أكثر وضوحًا.

وشملت التحسينات مستكشف الملفات (File Explorer)، إذ عززت الشركة وضوح الصور المصغرة في قسم Recommended بالصفحة الرئيسية، إلى جانب معالجة مشكلات واجهت بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية، تسببت في تعطل تخصيص إعدادات الماوس أو إعادة ضبط خلفيات الشاشة عقب إعادة تشغيل الجهاز.
 
ووسّعت مايكروسوفت نطاق دعم أداة الراوي (Narrator) لقراءة التعبيرات الرياضية، بإضافة ثماني لغات جديدة، تشمل اليونانية والمجرية والإندونيسية والنرويجية والبولندية والروسية والسويدية والفيتنامية.

وأضافت الشركة خيارًا جديدًا ضمن إعدادات أداة التكبير (Magnifier)، يتيح للمستخدمين التحكم في تشغيلها باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Windows + (+).

ويظل الاختصار مفعّلًا بصورة افتراضية، مع إمكانية تعطيله عبر الانتقال إلى الإعدادات (Settings)، ثم إمكانية الوصول (Accessibility)، واختيار أداة التكبير (Magnifier)، لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ أو تعارض الاختصار مع تطبيقات أخرى أو تخطيطات لوحة المفاتيح.

كما يمكن للمستخدمين الاستمرار في تشغيل أداة التكبير يدويًّا من خلال الإعدادات، حتى بعد تعطيل اختصار لوحة المفاتيح. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
لسدّ ثغرة حرجة.. مايكروسوفت تطلق تحديثات طارئة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تُطلق ساعتها الذكية الجديدة.. ومخاوف تتعلّق بالخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لمعالجة ثغرة أمنية.. آبل تطلق تحديثا عاجلا
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24
4 إعدادات في نظارات "ميتا" الذكية عليكِ تغييرها لتعزيز الخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:03:34 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

اليونان

الرئيسي

الرياض

رياضي

الروس

رياض

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-01
Lebanon24
11:00 | 2026-11-01
Lebanon24
09:09 | 2026-11-01
Lebanon24
05:00 | 2026-11-01
Lebanon24
02:00 | 2026-11-01
Lebanon24
23:00 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24