يعزز الخصوصية.. مايكروسوفت تطلق تحديثاً جديداً لـويندوز 11

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثًا تجريبيًّا جديدًا لنظام التشغيل "ويندوز 11"، يحمل رقم Windows 11 Insider Preview Build 26220.9836، لمشتركي قناة Beta، في 30 تشرين الأول 2026، استنادًا إلى إصدار Windows 11 25H2، عبر حزمة تمكين.



ويتضمن التحديث ميزات جديدة للتحكّم في أذونات التطبيقات، إلى جانب تحسينات في أدوات تسهيل الاستخدام وإصلاح عدد من المشكلات التقنية.

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أتاحت مايكروسوفت للمستخدمين إمكانية إدارة أذونات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي لكل تطبيق من تطبيقات سطح المكتب على حدة، بعدما كانت التطبيقات التقليدية تعتمد سابقًا على إعداد موحد للتحكم في الوصول إلى هذه الموارد على مستوى الجهاز.



وبات بإمكان المستخدمين السماح للتطبيقات بالوصول إلى هذه الموارد أو حظرها، من خلال الانتقال إلى الإعدادات (Settings)، ثم الخصوصية والأمان (Privacy & Security)، واختيار الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع.



وعند محاولة أي تطبيق استخدام أحد هذه الموارد للمرة الأولى، سيطلب النظام موافقة المستخدم قبل السماح بالوصول إليها.



وأكدت الشركة أن التحديث سيحافظ على قرارات الأذونات السابقة، إذ ستستمر التطبيقات التي حصلت على الموافقة في الوصول إلى الموارد المسموح بها، بينما ستظل التطبيقات التي سبق رفض طلباتها، محظورة.



وأشارت مايكروسوفت إلى أن بعض التطبيقات التي تعتمد على مكونات مشتركة في النظام أو خدمات تعمل عبر المتصفح قد تظهر بأسماء مختلفة عن المعتاد، فيما قد تُصنف تطبيقات أخرى على أنها غير موقعة، إذا تعذّر التحقق من هوية ناشرها، داعية المستخدمين إلى منح الأذونات للتطبيقات الموثوقة والمعروفة فقط.

وأجرت مايكروسوفت تعديلات على شاشة تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح الأمان، شملت إزالة أيقونة "المستخدم الآخر" من واجهة إدخال رمز التعريف الشخصي (PIN)، بهدف تبسيط عملية تسجيل الدخول وجعلها أكثر وضوحًا.



وشملت التحسينات مستكشف الملفات (File Explorer)، إذ عززت الشركة وضوح الصور المصغرة في قسم Recommended بالصفحة الرئيسية، إلى جانب معالجة مشكلات واجهت بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية، تسببت في تعطل تخصيص إعدادات الماوس أو إعادة ضبط خلفيات الشاشة عقب إعادة تشغيل الجهاز.